الاتحاد الأوروبي: قرار الاحتلال الإسرائيلي هدم مدرسة "عين سامية" غير قانوني

أكد ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين سفِن كون فون بورغسدورف، اليوم الجمعة، أن قرار الاحتلال الإسرائيلي هدم مدرسة "عين سامية"، شرقي مدينة رام الله، "غير قانوني".

وقال بورغسدورف في تصريحات صحفية على هامش زيارته برفقة ممثلي وسفراء دول الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين، لمدرسة "عين سامية" شرقي رام الله، المهددة بالهدم: إن "قرار إسرائيل هدم المدرسة غير قانوني، ويتنافى مع القانون الدولي الإنساني".

وأضاف: أن المدرسة شُيّدت بدعم وتمويل من الاتحاد الأوروبي، من أجل خدمة الطلبة وتوفير التعليم المدرسي لهم، مطالباً بوقف "قرار الهدم، بشكل فوري".

وأشار إلى أن "هدم المدرسة يعني أن الطلاب مجبرون على السير نحو 9 كيلومترات من أجل الوصول إلى أقرب مدرسة، عبر طريق محاطة بالمستوطنات الإسرائيلية الأمر الذي يهدد حياتهم".

وذكر المسؤول الأوروبي، أن السفراء والممثلين سينقلون لعواصم بلادهم معاناة السكان في عين سامية وأيضا في منطقة مَسافر يطّا (جنوبي الخليل) المهددة هي الأخرى بالهدم.

وتابع: "علينا دعمهم بتوفير مقومات الصمود، وعدم السماح بهدم تلك التجمعات".

والأربعاء، أصدرت محكمة الاحتلال المركزية في القدس، قرار "هدم فوري" لمدرسة عين سامية شمال شرق مدينة رام الله.