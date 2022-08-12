الاحتلال يعرقل وصول المصلين للمسجد الأقصى

عرقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، وصول المصلين إلى المسجد الأقصى في المدينة المقدسة.

وأفادت مصادر مقدسية، بأن قوات الاحتلال شددت الخناق في البلدة القديمة من القدس، وأقامت حواجز في البلدة القديمة حيث قامت بمنع العديد من المصلين من الوصول للأقصى للصلاة فيه.

واحتشد الآلاف من المواطنين من مختلف مناطق الضفة المحتلة والقدس والداخل المحتل قرب المسجد الأقصى من أجل الصلاة في المسجد الأقصى المبارك.

جدير ذكره أنه في كل جمعة يتوافد عشرات آلاف وجموع من المصليين من مختلف المناطق؛ لتأدية صلاة الجمعة في باحات المسجد الأقصى.