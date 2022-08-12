وسط وضع صحي خطير جداً.. الأسير عواودة يواصل إضرابه عن الطعام

يواصل الأسير خليل عواودة، اليوم الجمعة، إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 152، رفضًا لاعتقاله الإداريّ.

وأفاد نادي الأسير، أنه دخل عواودة (40 عامًا) من سكان بلدة إذنا قضاء الخليل، يومه الـ 152 في الإضراب، حيث كان قد أضرب لمدة 111 يومًا، وعلق إضرابه أسبوعًا فقط وعاد للإضراب بعد تنصل إدارة سجون الاحتلال من وعودها بالإفراج عنه وتجديد الاعتقال الإداري له لمدة 4 أشهر.

وأكدت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى، أمس الخميس 11-8-2022، أن الأسير المضرب عن الطعام خليل محمد عواودة يمكث حاليًا في مشفى أساف هروفيه في الداخل المحتل، ووفقًا للطبيبة التي قامت بفحصه فإنه يعاني من وضع صحي صعب وخطير للغاية.

وأوضحت الطبيبة المعالجة، أن جسده عبارة عن جلد وعظام لا يوجد عضلات، وهو غير مدرك لما يحدث حوله، ولا يتذكر أسماء أفراد عائلته، وهو يرفض تلقي العلاج، وإدارة مشفى أساف هروفيه أبلغته في حال عدم تلقيه العلاج سوف لن تبقيه داخل المشفى وسيتم إرجاعه لعيادة سجن الرملة".

وكانت قالت المؤسسة:" أن سلطات الاحتلال الصهيوني نقلت الأسير المضرب عن الطعام خليل محمد عواودة من سجن عيادة الرملة إلى مشفى أساف هروفيه في الداخل المحتل لتدهور حالته الصحية".