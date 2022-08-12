الإعلام العبري يكشف: الجيش لم يستطع كسر روح "الجهاد الإسلامي" في عملية "بزوغ الفجر"

كشفت وسائل إعلام عبرية، فجر اليوم الجمعة، أن هناك نتائج مخيبة لعملية "بزوغ الفجر" التي شنها جيش الاحتلال مؤخراً ضد حركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة.

وقالت القناة 13 العبرية:" إنه بالرغم من أن الجيش يمتلك أفضل العتاد خلال قاتله لحركة الجهاد الإسلامي، إلا أنه لم يستطع يكسر روحها ولم يُخرجها عن العمل".

ويُشار إلى أن خاضت سريا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، الجمعة الماضية، معركة "وحدة الساحات" رداً على اغتيال الاحتلال لقائد المنطقة الشمالية لسريا القدس تيسير الجعبري، واستمرت المعركة حتى مساء الأحد دون تراجع واستمرت "السرايا" في زخم اطلاق الصواريخ تجاه الاحتلال حتى آخر لحظة من المعركة.

وأضافت القناة العبرية:" يمكن فقط التكهن بما ستكون عليه النتائج عندما تدخل حركة "حماس" وحزب الله في مواجهة قادمة وبكامل عتادهما العسكري ضدنا".