أسعار الخضروات والدجاج واللحوم في الأسواق بغزة اليوم الجمعة 12-8-2022

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 04:39 ص
12 اغسطس 2022
خضروات- خضار- أسواق.jfif
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شهدت العديد من أصناف الخضروات في الأسواق بغزة، اليوم الجمعة 12-8-2022، ارتفاعاً في أسعار بعض أصنافها مثل البندورة والخيار، فيما ارتفع سعر الدجاج مجدداً في الأسواق.

وجاءت أسعار الخضروات والدجاج واللحوم في الأسواق بغزة اليوم الجمعة، كما يلي:

الرقم الصنف     السعر الكيلو بالشيكل
1 طماطم 2
2 خيار 1.7
3 بصل 1.5
4 كوسا 2.5
5 باذنجان 1.5
6 فلفل 2
7 جزر 2
8 ثوم 6
9 ملفوف 3
10 زهرة 3
11 قرع 3
12 ليمون 6
13 ملوخية 1.7
14 فصوليا 6
15 بيض 11
16 دجاج 10.5
17 لحمة 40
18 بطاطا 2

 

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