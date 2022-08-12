أسعار الخضروات والدجاج واللحوم في الأسواق بغزة اليوم الجمعة 12-8-2022

شهدت العديد من أصناف الخضروات في الأسواق بغزة، اليوم الجمعة 12-8-2022، ارتفاعاً في أسعار بعض أصنافها مثل البندورة والخيار، فيما ارتفع سعر الدجاج مجدداً في الأسواق.

وجاءت أسعار الخضروات والدجاج واللحوم في الأسواق بغزة اليوم الجمعة، كما يلي: