طقس فلسطين: أجواء حارة نسبياً اليوم الجمعة

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، اليوم الجمعة 12-8-2022، أنه لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وتكون الحرارة تماماً حول المعدل السنوي لمثل هذا الوقت من العام، وتبقى الأجواء حارة نسبياً فترة الظهيرة فقط وبشكل محدود في المناطق الجبلية، ليلاً يسود جو لطيف ومنعش في مختلف المناطق خاصة الجبلية العالية منها والمتوسطة وكذلك يسود جو لطيف على طول السواحل. الرياح تكون غربية الى جنوبية غربية. والله تعالى أعلى وأعلم.

السبت: 13-8-2022

تبقى البلاد تحت تثير موجة صيفية معتدلة نسبياً دون تغير يذكر على درجات الحرارة ، وتبقى الاجواء منعشة في ساعات الصباح والمساء والليل ويصبح الجو حاراً نسبياً الى حار في فترة الظهيرة وحتى فترة ما بعد العصر. الرياح تكون غربية الى جنوبية غربية. والله تعالى أعلى وأعلم.

الأحد: 14-8-2022

يطرأ إرتفاع طفيف على درجات الحرارة ، ويسود جو حار في كافة المناطق وبحدة اقل في المناطق الجبلية ، ويسود جو حار جدا في المناطق الغورية والبحر الميت. وتكون الحرارة أعلى من المعدل السنوي العام بحوالي ثلاثة درجات مئوية. الرياح تكون غربية الإتجاه وخففية السرعة. والله تعالى أعلى وأعلم.