أسعار صرف العملات مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 12 أغسطس 2022، يرصد لكم فريق فلسطين اليوم الإخبارية أسعار العملات في مصر، حيث حافظ سعر الدولار اليوم في مصر على مستواه خلال تعاملات صباح اليوم لدى البنك المركزي والبنوك التجارية.

سعر الدولار اليوم في مصر

سجل سعر الدولار اليوم في مصر لدى البنك المركزي 19.09 جنيه للشراء، و19.17 جنيه للبيع، بحسب نشرة البنك المركزي "cbe.org.eg".

وظل سعر الدولار اليوم لدى البنك الأهلي عند 19.1 جنيه للشراء، و19.16 جنيه للبيع، وهو نفس السعر في بنك مصر.

وبقي سعر الدولار مقابل الجنيه المصري لدى البنك التجاري الدولي CIB عند 19.12 جنيه للشراء، و19.18 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك إيجي بنك "EG Bank" نحو 19.15 جنيه للشراء، و19.18 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في مصر

واصل سعر اليورو اليوم في مصر صعوده لليوم الثاني على التوالي خلال التعاملات المبكرة من صباح اليوم لدى البنك المركزي المصري.

وصعد سعر اليورو اليوم في مصر لدى البنك المركزي ليصل إلى 19.58 جنيه للشراء، و19.66 جنيه للبيع، مقابل 19.54 جنيه للشراء، و19.63 جنيه للبيع، في ختام تداولات أمس، بحسب نشرة البنك المركزي "cbe.org.eg".

وارتفع سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي (أكبر بنك حكومي) ليصعد إلى 19.48 جنيه للشراء، و19.57 جنيه للبيع، مقابل 19.46 جنيه للشراء، و19.63 جنيه للبيع، أمس، وتكرر السعر نفسه لدى بنك مصر.

وسجل سعر اليورو اليوم لدى البنك التجاري الدولي CIB نحو 19.50 جنيه للشراء، و19.84 جنيه للبيع.

وعن سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في إيجي بنك "EG Bank" سجل نحو 19.53 جنيه للشراء، و19.84 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية سجل سعر اليورو نحو 19.40 جنيه للشراء، و19.59 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر

ارتفع سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر خلال التعاملات المبكرة من صباح اليوم لدى البنك المركزي.

وصعد سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر ليرتفع إلى 23.14 جنيه للشراء، و23.24 جنيه للبيع، مقابل 23.12 جنيه للشراء، و23.22 جنيه للبيع، في ختام تداولات أمس، بحسب نشرة البنك المركزي "cbe.org.eg".

وسجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر لدى البنك الأهلي (أكبر بنك حكومي) نحو 23.04 جنيه للشراء، و23.15 جنيه للبيع، وهو السعر ذاته لدى بنك مصر.

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر لدى البنك التجاري الدولي CIB نحو 23.07 جنيه للشراء، و23.49 جنيه للبيع.

وعن سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في إيجي بنك "EG Bank" فسجل نحو 23.09 جنيه للشراء، و23.50 جنيه للبيع.

وجاء أقل سعر صرف للجنيه الإسترليني اليوم في مصر لدى بنك SAIB بنحو 23.02 جنيه للشراء، و23.18 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

حافظ سعر الريال السعودي اليوم في مصر على مستواه، خلال التعاملات المبكرة من صباح اليوم ، لدى البنك المركزي والصرافات.

استقر سعر الريال السعودي اليوم في مصر لدى البنك المركزي عند مستوى 5.07 جنيه للشراء، و5.10 جنيهات للبيع، بحسب نشرة البنك المركزي "cbe.org.eg".

وسجل سعر الريال السعودي اليوم في مصر لدى البنك الأهلي (أكبر بنك حكومي) 5.07 جنيه للشراء، و5.09 جنيه للبيع، وتكرر السعر نفسه لدى بنك مصر.

وبلغ سعر الريال السعودي اليوم في مصر لدى البنك التجاري الدولي CIB نحو 5.07 جنيه للشراء، و5.10 جنيه للبيع.

وعن سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في إيجي بنك "EG Bank" سجل نحو 5.06 جنيه للشراء، و5.10 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الريال السعودي اليوم في بنك SAIB نحو 5 جنيهات للشراء، و5.10 جنيه للبيع.

سعر الدرهم والدينار اليوم في مصر

سجل سعر الدرهم اليوم في البنك المركزي المصري خلال التعاملات المبكرة نحو 5.19 جنيه للشراء، و5.22 جنيه للبيع،

وجاء سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك الأهلي (أكبر بنك حكومي) عند مستوى 5.19 جنيه للشراء، و5.21 جنيه للبيع، وهو السعر نفسه في بنك مصر.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم لدى إيجي بنك "EG Bank" نحو 5.20 جنيه للشراء، و5.22 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر لدى البنك المركزي نحو 62.24 جنيه للشراء، و62.52 جنيه للبيع.

وجاء سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري عند مستوى 59.91 جنيه للشراء، و62.46 جنيه للبيع، وهو السعر نفسه لدى بنك مصر.