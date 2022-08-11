راصد جوي: موجات الحر بعيدة عن البلاد حتى منتصف الأسبوع القادم

أفاد الراصد الجوي ليث العلامي بأن موجات الحر بعيدة عن البلاد حتى منتصف الأسبوع القادم على الأقل.

و وفقاً لموقع طقس فلسطين، فلن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة يوم غدٍ الجمعة، وتكون الحرارة تماماً حول المعدل السنوي لمثل هذا الوقت من العام، وتبقى الأجواء حارة نسبياً فترة الظهيرة فقط وبشكل محدود في المناطق الجبلية، ليلاً يسود جو لطيف ومنعش في مختلف المناطق خاصة الجبلية العالية منها والمتوسطة وكذلك يسود جو لطيف على طول السواحل. الرياح تكون غربية الى جنوبية غربية.

و تبقى البلاد تحت تثير موجة صيفية معتدلة نسبياً يوم السبت القادم، دون تغير يذكر على درجات الحرارة ، وتبقى الاجواء منعشة في ساعات الصباح والمساء والليل ويصبح الجو حاراً نسبياً الى حار في فترة الظهيرة وحتى فترة ما بعد العصر. الرياح تكون غربية الى جنوبية غربية.

أما يوم الأحد فيكون الجو صافياً، و يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة ، ويسود جو حار في كافة المناطق وبحدة اقل في المناطق الجبلية ، ويسود جو حار جدا في المناطق الغورية والبحر الميت. وتكون الحرارة أعلى من المعدل السنوي العام بحوالي ثلاثة درجات مئوية. الرياح تكون غربية الاتجاه وخفيفة السرعة.

و لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، يوم الاثنين القادم، وتبقى اعلى من المعدل السنوي بثلاثة درجات نهاراً، وتبقى الأجواء حارة في كافة المناطق فترة الظهيرة، ليلاً يسود جو لطيف ومنعش في مختلف المناطق الجبلية. الرياح تكون غربية الى جنوبية غربية.

و في يوم الثلاثاء، تبقى درجات الحرارة على حالها وتبقى أعلى من المعدلات السنوية العامة بقليل نهاراً، وتكون الأجواء حارة جداً في المناطق الغورية، وفي ساعات الليل تنكسر درجات الحرارة ليسود طقس معتدل ولطيف خصوصاً في الجبال، وتكون الرياح غربية الى جنوبية غربية.

ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة يوم الأربعاء المقبل وتبقى الحرارة تحوم بين مطلع ومنتصف الثلاثينيات مئوية في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة وعتد منتصفها وأعلى من ذلك بقليل في المناطق السهلية وعند الأربعين مئوية في المناطق الغورية . ومع ساعات المساء يصبح الجو لطيفاً ومنعشاً.

و يكون الجو حاراً يوم الخميس، تبقى الحرارة تراوح مكانها دون تغير يذكر على درجات الحرارة ، ويسود خلال النهار جو حار في كافة المناطق وبحدة أقل في المناطق الجبلية العالية ، ويسود جو حار جداً في المناطق الغورية وجو خانق مع رطوبة عالية على طول الخط الساحلي مساءاً يعتدل الجو وتهب رياح لطيفة ومنعشة خاصة في المناطق الجبلية والله تعالى أعلى وأعلم.