سعر الذهب في العراق اليوم الجمعة 12-8-2022 عيار 21 و18 للبيع والشراء ، ولقد وضع بين ايديكم فريق فلسطين اليوم الإخبارية عن التفاصيل الكاملة حول سعر الذهب في العراق حيث تصعد وتنخفض الأسعار بين الحين والآخر ويشمل التقرير الذي عكفنا على نشره أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) ونشير لكم إلى أننا نقوم يوميا في نشر تلك الأسعار عبر سلسلة مقالات عدة ، والان يمكن لكم التعرف على تلك الأسعار الجديدة بمجرد الوصول إلى نهاية المقالة وهي على النحو التالي:

سعر الذهب في العراق اليوم الجمعة 12-8-2022

وجاء متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في العراق بالدينار العراقي على النحو التالي:

الوحدة دينار عراقي دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 83,868 دينار $57.44

سعر الذهب عيار 22 76,879 دينار $52.66

اسعار الذهب عيار 21 73,386 دينار $50.26

اسعار الذهب عيار 18 62,902 دينار $43.08

سعر الذهب عيار 14 48,923 دينار $33.51

سعر الذهب عيار 12 41,934 دينار $28.72

اسعار أوقية الذهب 2,608,290 دينار $1,787

اسعار جنيه الذهب 587,089 دينار $402.12

اسعار كيلو الذهب 83,867,846 دينار $57,444

سعر الذهب في العراق عيار 21

كما وجاء متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في العراق بعملة دينار عراقي على النحو التالي:

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

10 أغسطس 84,112 73,600 63,085 49,066 42,056

9 أغسطس 84,290 73,756 63,219 49,170 42,145

8 أغسطس 84,047 73,543 63,036 49,028 42,023

7 أغسطس 83,844 73,365 62,884 48,909 41,922

6 أغسطس 83,844 73,365 62,884 48,909 41,922

5 أغسطس 83,366 72,947 62,525 48,630 41,683

4 أغسطس 84,345 73,804 63,260 49,202 42,173

3 أغسطس 82,986 72,614 62,240 48,408 41,493

2 أغسطس 82,788 72,441 62,092 48,293 41,394

1 أغسطس 83,239 72,836 62,430 48,556 41,620



ونشير إلى أنه عيار 21 قيراط في العراق سجل يوم أمس، مبلغ 73.712 دينار عراقي ، أي 50.45 دولار امريكي .وفي نهاية المقالة نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .