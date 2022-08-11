طالع سعر صرف الدولار و اليورو مقابل الدينار الجزائري بتعاملات اليوم الجمعة 12 اغسطس 2022

أسعار العملات اليوم في الجزائر اليوم الجمعة 12 أغسطس 2022، يبحث المتابعون عن أسعار العملات في أسواق المال الجزائرية في تعاملات صباح اليوم الجمعة، و لذلك يرصد لكم فريق فلسطين اليوم الإخبارية أسعار العملات مقابل الدينار الجزائري في الأسواق الرسمية و السوق السوداء.

سعار اليورو مقابل الدينار الجزائري

تراجع سعر اليورو اليوم في الجزائر خلال تعاملات الجمعة لدى البنك المركزي، فيما صعد سعره لدى السوق الموازية (السوداء).

سعر اليورو اليوم في الجزائر

و انخفض سعر اليورو اليوم في الجزائر لدى البنك المركزي، إلى مستوى 146.50 دينار للشراء، و146.57 دينار للبيع، مقابل 146.55 دينار للشراء، و146.62 دينار للبيع في ختام تداولات أمس الأربعاء، بحسب نشرة بنك الجزائر المركزي "bank-of-algeria".

وصعد سعر اليورو اليوم في الجزائر لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلى 185.44 دينار للشراء، و187.50 دينار للبيع، مقابل 183.47 دينار للشراء، و185.78 دينار للبيع، عند إغلاق تداولات أمس، بحسب منصة "exchangerates247" لرصد أسعار العملات في السوق السوداء الجزائرية.

سعر الدولار والإسترليني اليوم في الجزائر

تراجع سعر الدولار اليوم في الجزائر لدى البنك المركزي ليسجل نحو 143.46 دينار للشراء، و143.47 دينار للبيع، فيما جاء سعر العملة الخضراء لدى السوق الموازية بنحو 180 ديناراً للشراء، و182 دينارا للبيع.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم في الجزائر لدى البنك المركزي نحو 173.38 دينار للشراء، و173.46 دينار للبيع، فيما جاء سعره لدى السوق الموازية (السوداء) بنحو 219.95 دينار للشراء، و222.39 دينار للبيع.

سعر الريال والدرهم والدينار اليوم في الجزائر

أظهرت شاشات بنك الجزائر المركزي سعر الريال السعودي مقابل الدينار الجزائري اليوم بنحو 38.15 دينار للشراء، و36.16 دينار للبيع، فيما سجل لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 47.89 دينار للشراء، و48.42 دينار للبيع.

وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في الجزائر لدى البنك المركزي نحو 39.05 دينار للشراء، و39.06 دينار للبيع، فيما جاء سعره لدى السوق السوداء بنحو 49.01 دينار للشراء، و49.55 دينار للبيع.

وبلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في الجزائر لدى البنك المركزي نحو 467.45 دينار للشراء، و467.65 دينار للبيع، فيما جاء سعره لدى السوق الموازية (السوداء) بنحو 587.69 دينار للشراء، و594.22 دينار للبيع.