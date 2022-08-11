أسعار الذهب مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم الجمعة 12 اغسطس 2022

سعر جرام الذهب في مصر في تعاملات الجمعة 12 أغسطس 2022، يرصد لكم فريق فلسطين اليوم الإخبارية أسعار الذهب مقابل الجنيه المصري، حيث تراجعت أسعار الذهب اليوم في مصر خلال تعاملات صباح اليوم مع انخفاض "النفيس" عالميا.

ويتم تحديد سعر الذهب في مصر وفقا لعاملين؛ الأول السعر العالمي، والثاني سعر صرف الجنيه أمام الدولار.

وتختلف أسعار الذهب في مصر باختلاف المناطق والعيارات، حيث تتراوح قيمة المصنعية (أجر التاجر عن كل جرام في المشغولات الذهبية) ما بين 30 و60 جنيها في مناطق الصاغة، فيما ترتفع عن ذلك لدى بعض التجار لتتراوح بين 120 و150 جنيها، فيما تقدر قيمة المصنعية على الجنيه الذهب بنحو 60 جنيها.

سعر الذهب اليوم في مصر

و هبط سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر خلال مستهل التعاملات ليصل إلى 1099 جنيها (57.43 دولار) مقابل 1104 جنيهات (57.66 دولار)، أمس بحسب منصة "egypt.gold-price" المتخصصة في رصد أسعار الذهب.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر

تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر (الأكثر تداولاً بالأسواق) ليصل إلى 961.29 جنيه (50.25 دولار) مقابل 966.19 جنيه (50.46 دولار)، أمس.

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر ليصل إلى 823.96 جنيه (43.07 دولار) مقابل 828.15 جنيه (43.25 دولار)، أمس.

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في مصر، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 640.85 جنيه (33.50 دولار) مقابل 644.36 جنيه (33.64 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب اليوم في مصر 34,166 جنيه (1786 دولارا) مقابل 34,340 جنيه (1793 دولارا)، أمس.

وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر (8 جرامات من عيار 21) نحو 7690 جنيها (402.03 دولار) مقابل 7730 جنيها (403.65 دولار) ، أمس.

أسعار الذهب عالميا

وعالميا، تراجع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.4٪ إلى 1784.74 دولارًا للأونصة ، مبتعدًا أكثر عن أعلى مستوى في شهر سجله في الجلسة السابقة.