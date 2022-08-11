جميع العيارات.. سعر الذهب اليوم في سوريا اليوم الجمعة 12-8-2022 عيار 21 و18 للبيع والشراء بالمصنعية

سعر الذهب اليوم في سوريا اليوم الجمعة 12-8-2022 عيار 21 و18 للبيع والشراء بالمصنعية ، ويمكن الان لجميع المهتمين والمواطنين والمستثمرين في معرفة تفاصيل أسعار سعر الذهب في سوريا بمجرد قراءة المقالة كاملة ويقوم فريق فلسطين اليوم يوميا بنشر أسعار المعدن الأصفر الثمين بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) بسبب عمليات البحث المستمرة عليها وعن التفاصيل فهي التالي:

سعر الذهب اليوم في سوريا اليوم الجمعة

وجاء متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في سوريا بدون مصنعية على النحو التالي:

الوحدة سعر الذهب بالليرة السورية

عيار 24 بيع 238,857 شراء 238,286

عيار 22 بيع 218,952 شراء 218,429

عيار 21 بيع 209,000 شراء 208,500

عيار 18 بيع 179,143 شراء 178,714

عيار 14 بيع 139,333 شراء 139,000

عيار 12 بيع 119,429 شراء 119,143

الاونصة بيع 7,428,457 شراء 7,410,686

الجنيه الذهب بيع 1,672,000 شراء 1,668,000

الكيلو بيع 238,857,143 شراء 238,285,714

سعر الذهب في سوريا اليوم عيار 21

بالمقابل وصل متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في سوريا بالليرة السورية على النحو التالي:

الوحدة ليرة سورية دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 144,329 ليرة $57.44

سعر الذهب عيار 22 132,303 ليرة $52.66

اسعار الذهب عيار 21 126,291 ليرة $50.26

اسعار الذهب عيار 18 108,249 ليرة $43.08

سعر الذهب عيار 14 84,192 ليرة $33.51

سعر الذهب عيار 12 72,165 ليرة $28.72

اسعار أوقية الذهب 4,488,634 ليرة $1,787

اسعار جنيه الذهب 1,010,328 ليرة $402.12

اسعار كيلو الذهب 144,329,062 ليرة $57,444

سعر الذهب في سوريا عيار 18 للبيع والشراء

في حين وصل متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في سوريا بعملة ليرة سورية على النحو التالي

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

10 أغسطس 144,749 126,659 108,564 84,437 72,375

9 أغسطس 145,056 126,927 108,794 84,617 72,528

8 أغسطس 144,588 126,517 108,442 84,343 72,294

7 أغسطس 143,594 125,648 107,697 83,764 71,797

6 أغسطس 143,594 125,648 107,697 83,764 71,797

5 أغسطس 143,465 125,535 107,600 83,688 71,732

4 أغسطس 145,000 126,878 108,751 84,584 72,500

3 أغسطس 142,762 124,920 107,073 83,278 71,381

2 أغسطس 142,422 124,623 106,819 83,080 71,211

1 أغسطس 143,198 125,301 107,400 83,533 71,599



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