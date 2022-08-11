جميع العيارات.. سعر الذهب اليوم في سوريا اليوم الجمعة 12-8-2022 عيار 21 و18 للبيع والشراء بالمصنعية

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 11:18 م
11 اغسطس 2022
جميع العيارات.. سعر الذهب اليوم في سوريا اليوم الجمعة 12-8-2022 عيار 21 و18 للبيع والشراء بالمصنعية
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سعر الذهب اليوم في سوريا اليوم الجمعة 12-8-2022 عيار 21 و18 للبيع والشراء بالمصنعية ، ويمكن الان لجميع المهتمين والمواطنين والمستثمرين في معرفة تفاصيل أسعار سعر الذهب في سوريا بمجرد قراءة المقالة كاملة ويقوم فريق فلسطين اليوم يوميا بنشر أسعار المعدن الأصفر الثمين بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) بسبب عمليات البحث المستمرة عليها وعن التفاصيل فهي التالي:

سعر الذهب اليوم في سوريا اليوم الجمعة

وجاء متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في سوريا بدون مصنعية على النحو التالي:

الوحدة    سعر الذهب بالليرة السورية

عيار 24 بيع 238,857 شراء 238,286

عيار 22 بيع 218,952 شراء 218,429

عيار 21 بيع 209,000 شراء 208,500

عيار 18 بيع 179,143 شراء 178,714

عيار 14 بيع 139,333 شراء 139,000

عيار 12 بيع 119,429 شراء 119,143

الاونصة بيع 7,428,457 شراء 7,410,686

الجنيه الذهب       بيع 1,672,000 شراء 1,668,000

الكيلو    بيع 238,857,143 شراء 238,285,714

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سعر الذهب في سوريا اليوم عيار 21

بالمقابل وصل متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في سوريا بالليرة السورية على النحو التالي:

الوحدة     ليرة سورية           دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24          144,329 ليرة     $57.44

سعر الذهب عيار 22           132,303 ليرة     $52.66

اسعار الذهب عيار 21          126,291 ليرة     $50.26

اسعار الذهب عيار 18          108,249 ليرة     $43.08

سعر الذهب عيار 14           84,192 ليرة       $33.51

سعر الذهب عيار 12           72,165 ليرة       $28.72

اسعار أوقية الذهب  4,488,634 ليرة  $1,787

اسعار جنيه الذهب   1,010,328 ليرة  $402.12

اسعار كيلو الذهب   144,329,062 ليرة          $57,444

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سعر الذهب  في سوريا عيار 18 للبيع والشراء

في حين وصل متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في سوريا بعملة ليرة سورية على النحو التالي

اليوم       عيار 24  عيار 21  عيار 18  عيار 14  عيار 12

10 أغسطس         144,749           126,659           108,564           84,437 72,375

9 أغسطس           145,056           126,927           108,794           84,617 72,528

8 أغسطس           144,588           126,517           108,442           84,343 72,294

7 أغسطس           143,594           125,648           107,697           83,764 71,797

6 أغسطس           143,594           125,648           107,697           83,764 71,797

5 أغسطس           143,465           125,535           107,600           83,688 71,732

4 أغسطس           145,000           126,878           108,751           84,584 72,500

3 أغسطس           142,762           124,920           107,073           83,278 71,381

2 أغسطس           142,422           124,623           106,819           83,080 71,211

1 أغسطس           143,198           125,301           107,400           83,533 71,599

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في نهاية المقالة حول سعر الذهب اليوم في سوريا اليوم الجمعة 12-8-2022 عيار 21 و18 للبيع والشراء بالمصنعية ، نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم.

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