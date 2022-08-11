والدة إبراهيم النابلسي تكشف آخر كلمات قالها الشهيد عن غزة..!

قالت هدى النابلسي، والدة الشهيد إبراهيم، إن الشهيد رفع صورة تحتوي على عدد من الأطفال الشهداء ارتقوا في العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، وأخذ بالقول "آخ يا غزة"، وذلك تعبيرًا عن حزنه الشديد إزاء الجرائم التي ارتكبها العدو بحق الأطفال والمدنيين بدم بارد.

وأضافت والدة الشهيد النابلسي، لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، اليوم الخميس، أن الشهيد كان يتابع هذا العدوان على غزة الذي استمر 3 أيام، واستشهد فيه 48 مواطنًا بينهم عشرات الأطفال وأصيب 360 أخرين بجروح متفاوتة.

وشن جيش الاحتلال عدوانًا عسكريًا على قطاع غزة، الجمعة الماضية، استهدف خلاله منازل المواطنين المدنيين وارتكب مجازر بشعة ابرزها مجزرة مقبرة الفالوجا ومسجد عماد عقل في مخيم جباليا شمال القطاع راح ضحيتها 10 أطفال دون سن الـ15 عاما.

وبعد مرور ثلاثة أيام على استشهاده، أكدت أن معنوياتها ما زالت مرتفعة، وأن عملية الاغتيال لم تثنيها ولن تكسرها، وقالت: إن "دماء إبراهيم فداءً للقدس والقضية الفلسطينية".

وتابعت أن "الله عزوجل أكرمني باستشهاد إبراهيم الذي علم الاحتلال درسًا قاسيًا وكان بطلاً في الاشتباكات مع جيش الاحتلال في نقاط المواجهات".

وأردفت أن إبراهيم كان يدافع عن الحق الفلسطيني والشرف العربي في وقت تخاذل الكثير فيه من الدول العربية في الدفاع عن فلسطين وتقديم المساعدات للشعب الفلسطيني".

وعن أبرز المواقف لإبراهيم، ذكرت أنه كان معطاء وكريم ومحب للكبير والصغير، واسترشدت بذلك بزيارة طفل صغير للمنزل باكيًا مرات عدة ويريد تسمية اسمه على اسم الشهيد حبًا به.

وأعادت والدة الشهيد، نقل رسالة ابنها إبراهيم في التأكيد على مواجهة العدو في كافة الساحات حتى تحرير فلسطين وطرد الاحتلال ومستوطنيه من الأرض.

وطالبت من المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والإنسانية بمحاكمة ومحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم بحق الفلسطينيين المستمرة والمتصاعدة في قطاع غزة والضفة المحتلة في المحكمة الجنائية الدولية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية الثلاثاء الماضي، عن استشهاد المطارد ابراهيم النابلسي، ومقاومين آخرين إضافة إلى 40 إصابة، بينها 4 حرجة، عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة نابلس، بالضفة المحتلة.