"الدفاع الروسية" تعلن تدمير مروحية أوكرانية من طراز "مي-24" فوق مقاطعة دنيبروبيتروفسك

أعلنت الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن قواتها المشاركة في العملية الخاصة بأوكرانيا، دمرت مروحية أوكرانية من طراز "مي-24" فوق مقاطعة دنيبروبيتروفسك وسبع طائرات بدون طيار في مناطق متفرقة خلال يوم.

جاء ذلك في إفادة صحفية للمتحدث باسم الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف، الذي ذكر أيضا أن ضربات جوية وصاروخية ومدفعية روسية استهدفت خلال اليوم الماضي 20 مركز قيادة و8 مستودعات للذخيرة، ومستودع أسلحة للصواريخ والمدفعية في منطقة خاركوف، ونظام توجيه للصواريخ "إس-300" المضادة للطائرات في منطقة كراماتورسك، بالإضافة إلى 264 منطقة تجمع للقوات والأسلحة والمعدات الأوكرانية.

وفي إطار مكافحة البطاريات، تم قمع 3 فصائل من راجمات الصواريخ "غراد" وفصيلتين من مدافع "أكاتسيا" وثلاث فصائل من مدافع هاوتزر D-30 في مواقع إطلاق النار في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وأشار المتحدث إلى أنه نتيجة للعمليات الهجومية النشطة للقوات المشتركة، تم القضاء على أكثر من 50 في المائة من الأفراد في كل من اللواءين الميكانيكيين 14 و66 الأوكرانيين على محوري أرتيوموفسك وأفديفسكا في دونيتسك، حيث تم رصد حالات لهروب جماعي وترك المواقع دون إذن من قبل العناصر القومية المتطرفة.

وفي المجموع، تم منذ بداية العملية العسكرية الخاصة تم تدمير 267 طائرة، و146 مروحية، و1727 طائرة بدون طيار، و365 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و4287 دبابة ومدرعة أخرى، و797 راجمة صواريخ، و3290 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون، و4820 مركبة عسكرية خاصة.