زوجة الأسير عواودة تحذر وهن شديد و انعدام في الرؤية و تدهور خطير على حالته الصحية

قالت زوجة الأسير المضرب عن الطعام في سجون الاحتلال، خليل عواودة إن هناك وهن شديد وشبه انعدام في الرؤية للأسير خليل عواودة، وهو غير قادر على الكلام أو الحركة، ووزنه بات أقل من 35 كيلوغراماً.

وأمس، عقدت ما يسمى محكمة عوفر الاستئنافية الصهيونية، جلسة جديدة للنظر في الاستئناف المقدم على قرار تثبيت الاعتقال الإداري بحق الأسير عواودة.

وقررت المحكمة السماح لمحامية الدفاع عنه بزيارته بشكل عاجل اليوم الخميس، برفقة طبيب مختص لإعداد تقرير طبي بحالته الصحية ومن ثم ستصدر قرارها يوم الأحد القادم، يأتي ذلك في الوقت الذي تتجاهل فيه المحكمة الحالة الصحية الخطيرة التي يمر فيها الأسير خليل عواودة.