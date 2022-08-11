دعوات لإحياء الفجر العظيم في المسجد الأقصى غدا الجمعة

انطلقت دعوات فلسطينية، للمشاركة والحشد في حملة الفجر العظيم، في المسجد الأقصى المبارك، يوم غد الجمعة 12 أغسطس/ آب.

وحثت الدعوات الفلسطينيين على المشاركة في أداء صلاة الفجر والرباط في المسجد الأقصى المبارك، تصديا لمخططات الاحتلال التهويدية فيه.

كما انطلقت دعوات لإحياء صلاة الفجر العظيم غدا الجمعة في المسجد الإبراهيمي بالخليل، وفاء لدماء الشهداء الأبرار.

وجاء في الدعوات “لا تفرطوا بوصية الشهداء، وتتخاذلوا عن نصرة مقدساتكم’

وبالتزامن مع دعوات إحياء الفجر العظيم بالخليل والمسجد الأقصى، انطلقت دعوات لإحياء الفجر العظيم في مسجد نصر بنابلس، وفاء للشهداء.

وجاء في الدعوات “أهلنا في مدينة نابلس جبل النار موطن الأحرار وبنادق الثوار لبوا نداء الفجر العظيم بحشدكم المبارك”.

وأوضحت أن فجر الجمعة يحمل اسم “فجر الشهداء”، لتجديد العهد والوفاء لدماء الشهداء الأبرار، عهد النابلسي ورفاقه.