سبب وفاة الفنان الأردني القدير داوود جلاجل ويكيبيديا-تفاصيل وأسباب وفاة الفنان الأردني داود جلاجل، أاثار خبر وفاة الفنان الأردني داوود جلاجل، ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة وأن الفنان له شعبية واسعة، لذلك وضعنا لكم في فريق "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" هذه المقالة للحديث عن سبب وفاة الفنان الأردني داوود جلاجل، خاصة وأن عمليات البحث التي تجرى عبر محركات البحث تحوم حول سبب وفاة الفنان داود جلاجل، والذي توفي عن عمر ناهز 75 عاما، أحد ألمع النجوم الأردنيين في الدراما والمسرح، ومن الرواد المؤسسين للحركة الدرامية في الستينيات، وصاحب حضور فاعل في المشهد الدرامي الأردني، وفق وزارة الثقافة.

سبب وفاة الفنان داوود جلاجل في الأردن

وتوفي الفنان والممثل القدير داوود جلاجل، مساء الثلاثاء، وفق تصريح نقيب الفنانين الأردنيين محمد يوسف العبادي.

ويعد داوود جلاجل الذي توفي عن عمر ناهز 75 عاما، أحد ألمع النجوم الأردنيين في الدراما والمسرح، ومن الرواد المؤسسين للحركة الدرامية في الستينيات، وصاحب حضور فاعل في المشهد الدرامي الأردني، وفق وزارة الثقافة.

وللراحل مسلسلات وأعمال درامية مثل "راس غليص" و"جلوة راكان" و"العقد الفريد" وفي أعمال كوميدية مثل "العلم نور" وله عمل موجه للأطفال وهو مسلسل "مدرسة الأستاذ بهجت".

سبب وفاة الفنان الأردني القدير داوود جلاجل

وولد جلاجل في قرية سلوان في القدس المحتلة، في 2 شباط/فبراير 1947، وبدأ رحلته مع الدراما عام 1968، وقدم أكثر من 200 عمل فني بما يشمل الأعمال الدرامية والمسرحيات وبرامج الأطفال.

وقدم جلاجل أعمالا اجتماعية وبدوية وتاريخية وأعمالا موجهة للأطفال، كما شارك في مسلسلات عربية.

من هو الفنان الراحل داود جلاجل

وضمن مقالنا سبب وفاة الفنان الأردني القدير داوود جلاجل ويكيبيديا-تفاصيل وأسباب وفاة الفنان الأردني داود جلاجل، ويعد داوود جلاجل أحد ألمع النجوم الأردنيين في الدراما والمسرح، ومن الرواد المؤسسين للحركة الدرامية في الستينيات، وصاحب حضور فاعل في المشهد الدرامي الأردني، وفق وزارة الثقافة.

وولد جلاجل في قرية سلوان بالقدس عام 1947 وبدأ مشواره الفني مبكرا حيث شارك في تجربة سينمائية عام 1969 مع المخرج عبد الوهاب الهندي لم تحقق الصدى المأمول ليركز جل مجهوده في المسرح والتلفزيون.

ومن أشهر المسلسلات التي قدمها (بلقيس) و(الرمح والصخرة) و(جلوة راكان) و(الرحيل) و(حنايا الغيث) و(نيران البوادي) و(رياح الليل)‭‭‬‬ و(طرفة بن العبد) و(نوف) وكذلك المسلسل الساخر (العلم نور) عن أهمية التعليم.

سبب وفاة الفنان داوود جلاجل في الأردن

رحل عن عالمنا مساء يوم أمسٍ الثلاثاء، داود جلاجل أحد رواد الساحة الفنية في الأردن، لتنطفأ شمعة نجم الدراما الأردنية عن عمر ناهز الـ 75 عامًا.



خيم الحزن على الساحة الفنية في الأردن والوطن العربي، بعد فقدان داود جلاجل الذي يُعد واحد من ألمع النجوم الأردنيين الذي أضاءوا طريق السينما والدراما على مدار عدة عقود منذ الستينيات، وبرع في صناعة الدراما والمسرح في المملكة الأردنية.



الفنان الراحل داود جلاجل، وُلد في 2 فبراير 1947 في بلدة سوان بمدينة القدس، قبل أن ينتقل مع عائلته إلى الأردن، والتي تربى ونشأ في عاصمتها عمان، ليتزوج ويُنجب ولدان «ليث وغيث»، ويستقر بها ويكون تاريخًا حُفر في أذهان الجميع.



انطلق داود جلاجل في عالم الدراما الأردنية بتقديم الكثير من الأعمال التي لاقت نجاحًا ورواجًا كبيرًا، وأبرزها: «نمر بن عدوان، راس غليص، أبو جعفر المنصور، والعلم نور»، كان لداود جلاجل مشاركة مميزة في عدة حلقات من المسلسل الكوميدي السعودي الشهير «طاش ما طاش».

لم تكن لمساته الساحرة على مستوى الدراما فقط، ولكن كان داود جلاجل أحد مؤسسي نقابة الفنانين في الأردن، فيما حضر في الكثير من المقابلات الإعلامية على مدار حياته، أثبت في جميها أنه داعم للفن الهادف الملتزم، ويُرحب باستخدامه كوسيلة لنشر الأخلاق والمبادئ في المجتمع، إضافة إلى عرض مشكلات وقضايا المجتمع.

أحزننا رحيل الصديق الفنان #داود_جلاجل الذي طالما ارتبط في ذاكرتنا بألق الدراما الأردنية وحكاياتها الأصيلة.. وإن كان رحل إلا أنه ترك الكثير من المساحات المضيئة في مسيرة الفن الأردني والعربي. #الأردن pic.twitter.com/7JXudvYAfj — Haifa Najjar (@HaifaNajjar) August 9, 2022

الكشف عن سبب وفاة داوود جلاجل الممثل الأردني



ويُعرف عن داود جلاجل أنه كان من أشد المدافعين عن الفن المسرحي، وهو ما أكد عليه أيضًا خلال أكثر من مقابلة إعلامية، في رسالة تبقى للتاريخ قال فيها: «يعتقد أن المسرح هو المصنع الأساس للتمثيل، ولا يستطيع التخلي عنه».



أبرز أعمال داود جلاجل الدرامية في الأعمال الأردنية: «دفاتر الطوفان، صبر العذوب، رعود المزن، حنايا الغيث، قرية بلا سقوف، الشريكان، جرح غزالة، الصقر، طرفة بن العبد، ابن حران، دروب الحنة، العرين، العقد الفريد، الرمح والصخرة».



وكانت حالة من الحزن سيطرت على الوسط الفني، بعد وفاة الفنان الأردني داوود جلاجل مساء أمس، عن عمر يناهز 75 عاماً.



ونعى عدد من النجوم الفنان الراحل بكلمات مؤثرة، عبر حساباتهم على منصات التواصل الاجتماعي، وكتب الممثل الأردني ساري الأسعد عبر حسابه على فيسبوك: «الفنان الكبير الخلوق ورفيق الدرب داوود جلاجل في ذمة الله انا لله وانا اليه راجعون الله يرحمك ابا الليث».



