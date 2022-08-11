مرتضى منصور يتحدى رئيس الأهلي "محمود الخطيب" بعد صدور حكم بحبسه

تفاعل رئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور، مع صدور حكم قضائي بحبسه لمدة شهر مع الشغل والنفاذ، في القضية المرفوعة ضده من قبل رئيس النادي الأهلي، محمود الخطيب.

وكانت محكمة جنح الاقتصادية في مصر، قد قضت بحبس منصور لمدة سنة مع الشغل في قضية سب وقذف محمود الخطيب، واستأنف رئيس نادي الزمالك أمام المحكمة الاستئنافية التي قضت أمس بحبسه لمدة شهر وهذا الحكم واجب النفاذ.

وقال منصور في تصريحات عبر قناة نادي الزمالك، إن الحكم الذي صدر ضده لن يؤثر على رئاسته لنادي الزمالك، مؤكدا "الحكم لن يؤثر على أي شيء بل على العكس".

وتابع متحديا رئيس نادي الأهلي، محمود الخطيب: "مستعد ألا أتحدث عن محمود الخطيب بشرط أن يخرج للجميع، ويؤكد أنه حصل على 10 ساعات ذهب رولكس من تركي آل الشيخ (رئيس هيئة الترفيه بالسعودية)، بالإضافة إلى 263 مليون جنيه".

وأنهى منصور تصريحاته قائلا: "الحكم لم يهز شعرة من رأسي، كنت أقوم بقيادة مظاهرات وأنا طالب في الجامعة من أجل الدفاع عن مصر، وتم اعتقالي بسبب مواقفي الوطنية".