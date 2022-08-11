تردد قناة زي الوان الجديد 2022 على نايل سات وعرب سات، ويبحث الكثير من المتابعين في هذا التوقيت عن تردد قناة زي ألوان وهو من الترددات التي تهم الكثير من المتابعين والذين يحبون مشاهدتها لما تقدمه من مسلسلات وبرامج مميزة يحبها الكثير من المتابعين، وبعد أن وجد فريق "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية" زيادة عمليات البحث بشكل واسع جدًا على محرك جوجل الشهير بخصوص تردد قناة زي ألوان، قررنا في الفريق كتابة مقالة بعنوان تردد قناة زي الوان الجديد 2022 على نايل سات وعرب سات، ونضع لكم في هذه المقال الكثير من التفاصيل المباشرة التي توصلكم إلى الإشارة التي تمكنكم من ضبطتها على شاشات التلفاز بكل اريحية تامة .

قناة زي ألون

وحازت القناة على اعجاب الملايين بحيث تصدرت قوائم الأكثر بحثا وتداولا لا سيما أنها تعرض العشرات من المسلسلات الهندية والعربية التي تحقق نسبة مشاهدات واسعة وتحظى باهتمام كبير.





تعريف بالقناة

فهي واحدة من القنوات المميزة والتخصصة في بث المسلسلات الهندية الأكثر رواجا، لتقود بتقديمها مدبلجة باللغة العربية، وأهم ما يميزها، أنها تسمح للجمهور بالتواصل معهم لمعرفة المحتوى الذي يرغبون في مشاهدته من أفلام ومسلسلات لبثه على القناة، من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بها أو صفحتها الرسمية على الفيس بوك.

وتسعى قناة زي ألوان دائما إلى إرضاء الجمهور بكافة أذواقه، كما أنها تعمل على متابعة معايير الجودة، وتستخدم أحدث التقنيات التكونولجية الحديثة لتقديم الدراما الهندية بصورة وجودة نقية دون أن يحدث تشويش.

كافة تردد قناة زي ألوان

تردد القناة على النايل سات

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11939.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي H.

تردد القناة على عرب سات

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12111.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي V.

طريقة ضبط تردد قناة زي ألوان الجديد من خلال الرابط التالي:

أهم المسلسلات التي تقدمها

ومن أهم المسلسلات التي تبث خلال الفترة الحالية، مسلسل حب العمر، ومسلسل جودان، مسلسل تجمعنا علاقة، مسلسل قلوب أنانية.

وخلال السنوات القليلة الأخيرة الماضية، أصبح هناك اتجاه واضح لمنافسة الأفلام لهندية الحديثة لأفلام هوليوود الأمريكية، إذ أن السينما الهندية أصبحت تستخدم التقنيات الحديثة، وفي نهاية المقالة نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .