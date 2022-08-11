الأسير صبيح يدخل عامه الـ19 في سجون الاحتلال

أكد نادي الأسير، اليوم الخميس، أنه دخل الأسير داود صبيح (51 عاماً) من بلدة العبيدية/بيت لحم، عامه الـ19 في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وذلك منذ اعتقاله عام 2004.

ولفت نادي الأسير إلى أن الأسير صبيح اُعتقل مرتين قبل اعتقاله الحالي، أمضى خلالهما عامين في سجون الاحتلال، مضيفاً أنه تعرض للمطاردة قبل اعتقاله الحالي لمدة استمرت ثلاثة أعوام، وعقب اعتقاله واجه تحقيقاً قاسياً وطويل، ولاحقاً حكم عليه الاحتلال بالسجن المؤبد مدى الحياة.

وأشار النادي إلى أن صبيح متزوج وهو أب لسبعة من الأبناء، أصغرهم كان في رحم أمه حين اُعتقل والده، علماً أنه فقد والده وهو في الأسر وحرمه الاحتلال من وداعه.

الأسير صبيح حصل وهو في الأسر على شهادة البكالوريوس، وهو في صدد إنهاء دراسة الماجستير، ويقبع اليوم في سجن "ريمون".