هل يهدف الاحتلال من خلال هدم البيوت في القدس لكسر معنويات المقدسيين؟

بشكل شبه يومي وبوتيرة متسارعة يسعى الاحتلال لتهويد مدينة القدس المحتلة من خلال زيادة عمليات الهدم للبيوت والمنشآت الفلسطينية.

عشرات البيوت تم هدمها في أحياء مختلفة من مدينة القدس المحتلة والعديد من أوامر الهدم صدرت وليس أخرها أمر الهدم بحق منزل المختص في شؤون القدس فخري أبو دياب، كل ذلك وحسب مختصين في مجال القدس يهدف الاحتلال من خلاله لإنهاء المشروع الفلسطيني.

هدف الاحتلال من عمليات الهدم

المختص في شؤون القدس جمال عمرو، أكد أن الاحتلال "الإسرائيلي" يهدف من خلال زيادة وتيرة عمليات الهدم في القدس لهدم المشروع الوطني الفلسطيني بأكمله.

وقال عمرو خلال حديث خاص لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، بأن الاحتلال يهدف من تنفيذ عمليات الهدم لبيوت سكان القدس لإضعاف معنويات الشعب الفلسطيني، موضحاً أن الشعب الفلسطيني معنوياته ترتفع أكثر ضد الاحتلال.

مشروع الهدم هو إحلالي

وأضاف :"مشروع الاحتلال في القدس بل وفي فلسطين هو مشروع إحلالي يهدف لإحلال المستوطنين مكان السكان الفلسطينيين، مبيناً أن الاحتلال يهدف لإنهاء ملف فلسطين والقدس بكامل تفاصيلها من خلال: هدم البيوت، وسحب الهويات، وإبعاد الناس عن الأقصى، وقتل الأطفال في غزة والضفة".

وتابع عمرو :"الشعب الفلسطيني يعيش حالياً ثقافةً الانتصار وليس ثقافة الهزيمة، معتقداً بأن من أكبر الأشياء التي أضرت بالمشروع الوطني الفلسطيني هو اتفاق "أوسلو"، القائم على مطاردة المقاومين وإنهاء المقاومة".

الانشغال العالمي زاد من الهجمة على القدس

وعن تفسيره لسبب زيادة الهجمة "الإسرائيلية" ضد هدم البيوت، أوضح أن انشغال العالم بالحرب الأوكرانية جعل الاحتلال يستفرد بالقدس ويصعد من هجمته ضدها، مبيناً أن ذلك جاء بعد التطبيع العربي مع كيان الاحتلال الذي أعطى الضوء الأخضر له لتهويد القدس وهدم البيوت.

وبيّن عمرو أن المناخ العالمي منح الاحتلال فرصة ذهبية لتهويد القدس سواء من خلال الملف النووي الإيراني أو من خلال قضية الحرب الروسية على أوكرانيا.

استهداف القدس

وعن الاستهداف للسكان المقدسيين ونشطاء القدس، أشار إلى أن الاحتلال يستهدف كل من يدافع عن القدس والمسجد الأقصى وخير دليل ما حدث مع محافظ القدس عدنان غيث الذي يقضي حبساً منزلياً في بيته.

ولفت عمرو إلى أن تهويد القدس لا يستهدف فقط هدم البيوت بل وصل إلى فرض المنهاج "الإسرائيلي" على السكان الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة في إطار، مبيناً أن ذلك يأتي ضمن رؤية استراتجيية صهيونية لاستهداف المشروع الفلسطيني.

وكانت قد سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، الباحث والمختص في شؤون القدس فخري أبو دياب قرارا بهدم منزله في حي البستان بالمدينة.