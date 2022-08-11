يوفنتوس يعلن وصول صفقته الجديدة

أعلن نادي يوفنتوس، صباح اليوم الخميس، وصول الصربي فيليب كوستيتش، جناح آينتراخت فرانكفورت، إلى مدينة تورينو، لإكمال عملية انضمامه للسيدة العجوز.



ونشر الحساب الرسمي ليوفنتوس، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مجموعة من الصور للحظة وصول كوستيتش إلى مطار تورينو، ليصبح يوفنتوس على بُعد ساعات قليلة من الإعلان الرسمي عن التعاقد مع الجناح الصربي.



يشار إلى أن تقارير عديدة تؤكد أن كوستيتش سيوقع على عقد يربطه بالبيانكونيري لمدة 3 سنوات قادمة، فيما سيحصل على 3.5 مليون يورو في الموسم الواحد.



ويأمل ماسيميليانو أليجري، المدير الفني ليوفنتوس، في أن يكون فيليب جاهزا للمشاركة مع الفريق في مباراته الأولى بالموسم الجديد أمام ساسولو، بالجولة الأولى من الدوري الإيطالي منتصف الشهر الجاري.