خبير يكشف عن بديل الدولار الأمريكي

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 01:51 م
11 اغسطس 2022
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كشف الخبير الاقتصادي الروسي ميخائيل شولغين أن مجموعة "بريكس" بصدد إنشاء عملة خاصة بها.

وعن سبب إقدام مجموعة "بريكس" على إنشاء عملة دولية خاصة بها قال الخبير للصحفيين إن من الهام بمكان أن تقلل دول "بريكس" اعتمادها على العملة الأمريكية "الدولار" في تسوية المدفوعات الناجمة عن المبادلات التجارية وخدمة الديون الخارجية.

وأكد أن سوق العملات في روسيا تسير إلى تقليل دور العملة الأمريكية وتكبير دور عملة الروسية الروبل وعملات الدول الصديقة.

ويمكن أن تؤدي العملة المزمع إنشاؤها الخاصة بمجموعة "بريكس" دور العملة الدولية الرئيسية، وتكون بديلا للدولار الأمريكي.

وأشار الخبير إلى أن العملة الدولية الجديدة يمكن أن يصدرها "بنك التنمية الجديد".

وتضم مجموعة "بريكس" حاليًا 5 دول هي روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا.

 

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