موعد صرف مخصصات الشؤون الجديدة شهر 8- موعد دفعة الشؤون الجديدة في فلسطين، يبحث أهالي قطاع غزة والضفة المحتلة، عن الموعد الرسمي لصرف مخصصات الشؤون الاجتماعية الدفعة الجديدة من قبل وزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون مع وزارة المالية، الوضع المعيشي والاقتصادي الذي يعيشه أهالي قطاع غزة يدفع عشرات الآلاف من الأسر الفلسطينية المستفيدة من مخصصات الشؤون للبحث عن الموعد الرسمي لصرف الدفعة الحالية من أموال الشؤون الاجتماعية، التي لم تصرف منذ نحو سنتين، سوى دفعة واحدة قبل شهرين تقدر بـ 100 دولار فقط، أي ما يعادل 350 شيكلا في ذلك الوقت.

موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية في الضفة وقطاع غزة 2022

وتبحث الأسر المتعففة المستفيدة من برنامج الدفعات النقدية الذي تخصصه وزارة التنمية الاجتماعية لهم عن، موعد صرف مخصصات الشؤون الجديدة شهر 8- موعد دفعة الشؤون الجديدة في فلسطين، فهو يأملون أن يتم صرف مخصصاتهم في أقرب وقت ممكن، خاصة بعد تصريحات الاتحاد الأوروبي بأن هناك انفراجه قريبة في ملف الشؤون الاجتماعية، لذلك يبحث الناس من الآن عن، موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية في الضفة وقطاع غزة 2022، وهو ما ستوفره لكم "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، فور صدور القرار من الجهات ذات العلاقة.

#عاجل || قطع مستحقات مالية ل600 اسرة بشكل مفاجئ من مستحقي شيكات الشؤون الاجتماعية ب #غزة...



حسبنا الله ونعم الوكيل — أدهم أبو سلمية #غزة_العزة 🇵🇸 (@adham922) August 12, 2018

الجميع تم صرف رواتبهم عدا أصحاب شيكات الشؤون الاجتماعية ..

حسبي الله ونعم الوكيل — هاني قنن ابو خالد 𓂆🇵🇸 (@albaharmalik) April 28, 2022

متى موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية 2022

ولا يتوقف المستفيدون من شيكات الشؤون في البحث عن، متى موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية 2022، عبر المواقع المختصة ووسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، كونهم أسر فقيرة غرقت في الديون نتيجة عدم تلقيهم أية دفعات منذ أكثر من 20 شهراً على التوالي باستثناء أنه تم صرف لهم دفعة تقدر بما يقارب من 350 شيكلا فقط، فهي لا تثمن ولا تغني من جوع أمام الكم الهائل من الالتزامات اليومية التي تفرض عليهم لجلب احتياجات أسرهم.

عقبال شيكات الشؤون الاجتماعية ما تنصرف عنا في غزة

حسبنا الله ونعم الوكيل💔😭#الضمان_الاجتماعي — Safaa Ahmed (@SafaaAhmed97) April 25, 2022

ماهر عوض.. متضرر من تأخر شيكات الشؤون الاجتماعية التي تصرف لمن يعانون عجزاً يمنعهم من العمل أو ظرفاً اجتماعيا خاصاً #حكايات_البسطاء #غزة pic.twitter.com/lqSsS2y4ET — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 29, 2022

هل تم تحديد موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية شهر 8 2022

وبعد أن صرح مسؤول الاعلام في الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس، بأن صرف دفعة للمستفيدين من الشؤون بات قريبا جداً، هذا الخبر جاء بمثابة دفعة أمل يتلقاها هؤلاء الفقراء في غزة، لهذا يتساءلون باستمرار عن، موعد صرف مخصصات الشؤون الجديدة شهر 8- موعد دفعة الشؤون الجديدة في فلسطين، لأنهم يعولون عليها في شراء لوازمهم، كما إنها تساعدهم في شراء بعض من احتياجات ومستلزمات أسرهم لاسيما مع اقتراب موعد الفصل الدراسي الجديد، وسنرفق الإجابة لكم عن سؤال، هل تم تحديد موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية شهر 8 2022، فور تحديد من وزارة التنمية الاجتماعية، وهي الجهة المخولة للإعلان عن هذا الموعد.