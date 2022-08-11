مهجة القدس: الاحتلال ينقل الأسير عواودة من سجن عيادة الرملة لمشفى "أساف هروفيه"

أكدت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والجرحى والأسرى اليوم الخميس 11/8/2022، أن سلطات الاحتلال الصهيوني نقلت الأسير المضرب عن الطعام خليل محمد عواودة من سجن عيادة الرملة إلى مشفى أساف هروفيه في الداخل المحتل لتدهور حالته الصحية.

وكانت تقارير تتحدث عن تدهور طرأ على صحة عواودة.

وأمس، عقدت ما يسمى محكمة عوفر الاستئنافية الصهيونية، جلسة جديدة للنظر في الاستئناف المقدم على قرار تثبيت الاعتقال الإداري بحق الأسير عواودة.

وقررت المحكمة السماح لمحامية الدفاع عنه بزيارته بشكل عاجل اليوم الخميس، برفقة طبيب مختص لإعداد تقرير طبي بحالته الصحية ومن ثم ستصدر قرارها يوم الأحد القادم، يأتي ذلك في الوقت الذي تتجاهل فيه المحكمة الحالة الصحية الخطيرة التي يمر فيها الأسير خليل عواودة.