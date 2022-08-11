الجهاد الإسلامي تُعزي بشهداء نابلس الأبطال

قدم وفد من قادة ومحرري حركة الجهاد الإسلامي واجب العزاء في شهداء نابلس الأبطال إبراهيم النابلسي وإسلام صبح وحسين طه، أمس الأربعاء في البلدة القديمة من نابلس المحتلة.

ونقل الوفد تعازي حركة الجهاد الإسلامي إلى عوائل الشهداء، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته وأن يجعل دماءهم ذخراً على طريق فلسطين.

وقال المحامي المحرر محمد علان في كلمة، إننا نبارك لشهدائنا الأبطال بشرف الشهادة والمراتب العليا في الجنة، ونحتسبهم عند الله ولا نزكي على الله أحداً، مؤكداً أن الاحتلال لن يثنينا عن مقاومتنا، وارتقاء الشهداء واعتقال قادتنا دليل على صوابية نهجنا، وسنواصل مقاومتنا حتى دحر المحتل عن أرضنا ومقدساتنا.

يذكر أن الشهداء إبراهيم النابلسي (24 عاماً) وإسلام صبح (25 عاماً) وحسين طه (16 عاماً) ارتقوا شهداء صباح يوم الثلاثاء 9-8-2022م، خلال عملية اغتيال صهيونية جبانة استهدفتهم في البلدة القديمة بمحافظة نابلس.