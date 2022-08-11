صورة صدقة على روح الشهيد إبراهيم النابلسي .. سائق تاكسي ينقل الناس مجانًا

قدم مواطن فلسطيني، اليوم الخميس، مبادرة لركوب المواطنين بالمجان طوال اليوم كصدقة جارية على روح الشهيد البطل إبراهيم النابلسي.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي، بتداول الصورة الملصقة داخل السيارة ومكتوب عليها "المواصلات مجانًا على روح الشهيد إبراهيم النابلسي".

واغتالت قوات الاحتلال، أول أمس الثلاثاء، 3 فلسطينيين وهم: إبراهيم النابلسي، وإسلام صبوح، وحسين جمال طه، وجميعهم من قادة كتائب شهداء الأقصى التابعة لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح).

وقبل استشهاده، أرسل النابلسي تسجيلًا صوتيًا يوصي فيه رفاقه بمواصلة المقاومة وعدم ترك السلاح.





