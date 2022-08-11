فائدة مهمة لعصير الجرجير للشعر وطريقة مجربة استخدامه، عصير الجرجير للشعر الذي يعتبر من أكثر الخضروات الورقية المفيدة للجسم بشكل عام وللشعر بشكل خاص، حيث يحتوي الجرجير على العديد من الفيتامينات والعناصر الغذائية المفيدة لصحة الشعر وحيويته، لذلك يعتبر عصير الجرجير غذاء متكامل للشعر بحيث يعمل على علاج أغلب المشاكل التي يعاني منها الشعر.

فوائد عصير الجرجير للشعر

يعتبر الجرجير من أفيد الخضروات الورقية التي يمكن استخدامها في علاج الشعر ودعم صحته بشكل طبيعي، ويرجع ذلك إلى كون الجرجير ملئ بالفيتامينات والمعادن والعناصر الغذائية التي يحتاجها الشعر مثل فيتامينات A، و C، و K، والبوتاسيوم، والمنجنيز، والحديد، والكالسيوم، ومضادات الأكسدة، كما يحتوي على نسبة عالية من حمض الفوليك والألياف الغذائية، ويمكن الاستفادة من فوائد الجرجير للشعر من خلال تناول عصير الجرجير بشكل مستمر أو من خلال تطبيق عصير الجرجير بشكل مباشر على الشعر، ومن أهم الفوائد التي يوفرها عصير الجرجير للشعر ما يلي:

يساعد عصير الجرجير على تنعيم الشعر وترطيبه بشكل طبيعي.

يعمل عصير الجرجير على علاج مشكلة قشرة الشعر.

يدعم عصير الجرجير من صحة فروة الرأس، حيث يساهم في زيادة الأوكسجين في فروة الرأس، كما يعمل على علاج فروة الرأس من الالتهابات البكتيرية، وحماية فروة الرأس من فرصة الإصابة بالالتهابات.

يقلل عصير الجرجير من مشكلة تساقط الشعر، حيث يقوم عصير الجرجير بتقوية الشعر من الجذور حتى الأطراف، كما يقوم بتغذية بصيلات الشعر بعمق وتقوية الشعر التالف والضعيف.

يساهم عصير الجرجير في تطويل الشعر وزيادة كثافته بشكل ملحوظ، حيث يعمل على تحفيز نمو الشعر.

يجعل عصير الجرجير الشعر أكثر لمعانا وحيوية.

فوائد عصير الجرجير للشعر

طريقة تحضير عصير الجرجير للشعر

يمكن تحضير عصير الجرجير بشكل سهل وسريع من أجل تطبيقه على الشعر والاستفادة من فوائده المذهلة للشعر من خلال الطريقة التالية:

المكونات

يمكن تحضير وصفة عصير الجرجير من خلال المكونات الاتية:

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

حزمة جرجير.

ربع كوب ماء فاتر.

شاش.

طريقة التحضير

لتحضير وصفة عصير الجرجير يجب اتباع الخطوات الاتية:

يتم فصل أوراق الجرجير من الأعواد، وبعد ذلك يتم غسل أوراق الجرجير بالماء بشكل جيد.

يتم خلط أوراق الجرجير في الخلاط الكهربائي مع إضافة الماء وزيت الزيتون، ويستمر الخلط حتى الحصول على عصير جرجير.

يصفى عصير الجرجير من خلال استخدام قطعة الشاش من أجل الحصول على عصير جرجير صافي.

طريقة تطبيق عصير الجرجير على الشعر

يغسل الشعر بشكل جيد بالشامبو، وبعد ذلك يتم تجفيفه جيدًا.

تدلك فروة الرأس بعصير الجرجير لمدة عشر دقائق، ويترك عصير الجرجير على الشعر مع تغطيته بغطاء بلاستيكي لمدة لا تقل عن ساعة.

غسل الشعر جيدًا بالماء والشامبو، وينصح بتكرار هذه العملية ثلاث مرات في الأسبوع للحصول على نتائج مرضية.

طريقة تحضير عصير الجرجير

يمكن الحصول على فوائد عصير الجرجير للشعر بدون تطبيقه بشكل مباشر على الشعر، وذلك من خلال تناول عصير الجرجير بصورة مستمرة حتى يمكن ملاحظة نتائج عصير الجرجير الفعالة في تحسين صحة الشعر وصحة الجسم بشكل عام، ويمكن تحضير عصير جرجير لذيذ من خلال الخطوات التالية:

المكونات

تتكون الوصفة من المكونات الاتية:

ثلاث حبات خيار.

ليمونة مقشرة.

تفاحة خضراء.

القليل من أوراق من الريحان.

القليل من أوراق من الجرجير.

طريقة التحضير

يتم وضع جميع المكونات في الخلاط الكهربائي، ويتم الخلط جيدًا حتى الحصول على قوام عصير مناسب، وينصح بتناول هذا العصير بشكل يومي، ويفضل أن يتم تناوله صباحًا.

فوائد عصير الجرجير للشعر

وصفات عصير الجرجير للشعر

توجد أكثر من وصفة طبيعية تستخدم عصير الجرجير كمكون أساسي في علاج مشاكل الشعر، ومن ضمن هذه الوصفات ما يلي:

وصفة الجرجير لإطالة الشعر

يمكن الاستفادة من عصير الجرجير في تطويل الشعر من خلال استخدام كمية كافية من عصير الجرجير ومزجها بملعقة كبيرة من زيت الزيتون وملعقة كبيرة من زيت الثوم، ويتم المزج جيدا حتى تمام التجانس، وبعد ذلك يتم توزيع المزيج على الشعر مع تدليك فروة الرأس به لمدة خمس دقائق بواسطة أصابع اليد، ويتم تغطية الشعر بواسطة غطاء بلاستيكي أو منشفة ساخنة، ويترك الشعر لمدة لا تقل عن ساعتين، ثم يغسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو جيدًا، ويفضل استخدام هذه الوصفة مرة كل أسبوع من أجل الوصول إلى نتيجة ملحوظة في إطالة الشعر في مدة زمنية قصيرة.

وصفة الجرجير لتكثيف الشعر

يمكن الاستفادة من عصير الجرجير في تكثيف الشعر من خلال تطبيق كمية كافية من عصير الجرجير على الشعر من الجذور حتى الأطراف مع تدليك فروة الرأس وفرك الشعر بأطراف الأصابع لمدة لا تقل عن خمس دقائق، ويترك عصير الجرجير على الشعر لمدة ربع ساعة، وبعد ذلك يمكن غسل الشعر بالشامبو والماء الدافئ، ويتم تكرار هذه الوصفة مرتين في الأسبوع حتى الحصول على نتيجة واضحة.

الجرجير لتغذية فروة الرأس وترطيب الشعر

يساعد عصير الجرجير مع زيت الزيتون على تغذية فروة الرأس وترطيب الشعر بشكل طبيعي، ويمكن إجراء هذه الوصفة من خلال وضع حزمة صغيرة من الجرجير المقطَّع في الخلاط الكهربائي مع كمية صغيرة من زيت الزيتون، بالإضافة إلى عصير نصف ليمونة وكمية مناسبة من الماء البارد، وبعد ذلك يتم وضع المزيج على الرأس مع فرك الشعر بحركات دائرية بأطراف الأصابع، ويغطى الشعر بغطاء بلاستيكي لمدة ثلاث ساعات، وبعد ذلك يتم غسل الشعر بالماء الفاتر، ويمكن تكرار هذه الوصفة مرة في الأسبوع حتى الحصول على نتيجة فعالة.