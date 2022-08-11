محدث انتهاء محاكمة الأسير "نائل البرغوثي" دون صدور أي قرار

انتهت جلسة محاكمة الأسير نائل البرغوثي، اليوم الأربعاء، في محكمة سجن عوفر دون صدور أي قرار من قبل المحكمة.

وقال نادي الأسير في بيان صحفي أمس الأربعاء، إنّ الجلسة ستُعقد في محكمة "عوفر" العسكرية الساعة 9:30 صباحًا، وستنظر في الملف مجددًا ما تسمى "لجنة الاعتراضات العسكرية"، وهي لجنة شُكّلت للنظر في قضية محرري صفقة "وفاء الأحرار" المُعاد اعتقالهم، والتي حكمت على الأسير البرغوثي سابقًا عقب اعتقاله عام 2014، 30 شهرًا، وهي كذلك اللجنة التي أصدرت قرار إعادة الحكم المؤبد بحقّه، وذلك على خلفية وجود "ملف سري" عام 2017.

وكانت المحكمة العليا للاحتلال قد أصدرت قرارًا في الـعاشر من أيار/ مايو 2022، فيه أحالت قضيته مجددًا "للجنة الاعتراضات العسكرية"، التي ستنظر في القضية.

وطالبت هيئة الدفاع بالإفراج عنه، وتحديد مصير اعتقاله المستمر على خلفية وجود "ملف سري"، علمًا أن المحكمة العليا للاحتلال، أقرت سابقًا بضعف الإدعاءات التي قدمتها نيابة الاحتلال في الجلسة التي عقدت في أيار الماضي.