بالفيديو شاهد| لحظة قدوم الأسير القيادي بسام السعدي لمحكمة "عوفر"

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شاهد| لحظة قدوم الأسير القيادي بسام السعدي لمحكمة "عوفر"
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 10:35 ص
11 اغسطس 2022
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