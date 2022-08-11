بالفيديو شاهد| لحظة قدوم الأسير القيادي بسام السعدي لمحكمة "عوفر"

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 10:35 ص
11 اغسطس 2022
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