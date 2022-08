بالفيديو شاهد.. "بكاء" الكوريين بعد الإعلان عن مرض رئيسهم كيم جونغ..!

بث التلفزيون الكوري الشمالي مقاطع فيديو لكيم يو جونغ، شقيقة الزعيم كيم جونغ أون، ظهر فيها الجمهور يبكي بعد أن قالت إن كيم أصيب بالحمى أثناء تفشي فيروس كورونا.

وقالت كيم يو جونغ في خطاب خلال الاجتماع الوطني الذي عقد يوم أمس الأربعاء، إنها تعتقد أن الكوريين الجنوبيين تعمدوا نشر الفيروس في الشمال في أبريل.

وأفادت بأن الزعيم كيم "أصيب بحمى شديدة أثناء تفشي الفيروس". في خطوة اعتبرتها قناة NK news أنها "الأحدث في محاولة لتقديم كيم جونغ أون على أنه يعاني مع معاناة الشعب".

بدوره، أعلن كيم جونغ أون "النصر" على تفشي كورونا الأخير في البلاد، مؤكدا أن البلاد "قضت" على الفيروس.

لكن أثناء الاحتفال بنهاية "حرب الحجر الصحي"، قال كيم إن "كوريا الديمقراطية ستواصل إجراءات مكافحة الوباء وضوابط الحدود لمنع دخول متحورات جديدة إلى البلاد، محذرا من احتمال حدوث "كابوس صحي آخر".

BREAKING: North Korean TV airs video and audio of the leader’s sister Kim Yo Jong giving a speech for the first time. The audience is shown crying as she says Kim Jong Un had a fever during the COVID-19 outbreak and as she threatens South Korean authorities with "extermination" pic.twitter.com/BKuqv7GIiu