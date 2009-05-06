وزارة العمل تطلق مشروع تحديث بيانات المتعطلين عن العمل

فلسطين اليوم-غزة

أعلن أ. أحمد الكرد، وزير العمل، عن انطلاق مشروع المسح الشامل للقوى العاملة، وتحديث بيانات المتعطلين عن العمل الذي تشرف على تنفيذه كل من الإدارة العامة للتشغيل والإدارة العامة للتفتيش وحماية العمل، بالتعاون مع منسق المديريات وذلك اعتبارا من العاشر وحتى نهاية الشهر الجاري

وأكد الكرد على أهمية المشروع في الوصول إلى المتعطلين وتوفير معلومات كمية ونوعية عن القوى العاملة ، ومساعدة متخذي القرار في رسم السياسات الناضجة في مجال القوى العاملة، وما يتعلق بها من سياسات تشغيل وتدريب وتوجيه .

وأوضح الكرد أن المشروع يهدف إلى تحقيق عدة أهداف تنموية أهمها تنظيم وعدالة التشغيل في السوق المحلي، والتعرف على مستويات ونوعية تخصصات العمالة المحلية، والمساهمة في بلورة سياسات التشغيل، بالإضافة إلى المساهمة في بناء قاعدة بيانات سوق العمل الفلسطيني .

وأشار الكرد إلى أن المشروع يتكون من عدة مراحل، الأولى تشمل تسجيل المتعطلين المتزوجين على أن تتوفر فيهم عدة شروط على أن يكون عاطل عن العمل ومتزوج، وليس له أي مصدر دخل ولا يتقاضى أي مساعدة مالية دورية ويكون من مواليد 1945 فما فوق، بالإضافة إلى أن لا تكون زوجته موظفة, بينما ستشمل المرحلة الثانية الخريجين الجامعيين والمهنيين من الذكور والإناث .

وحول مهام المشروع، أكد الكرد أن مهام المشروع تتمثل في المساهمة في صياغة سياسة التشغيل بما يتلاءم مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية، وبما يضمن تنمية فرص تشغيل اليد العاملة ودراسة وتحليل مستويات واتجاهات التشغيل وعلاقاتها بسياسات التنمية والتعليم .

وأوضح الكرد أن الوزارة عينت 130 موظفا على بند التشغيل المؤقت للعمل، بالإضافة إلى تخصيص 50 مركزا لتسجيل المتعطلين في كافة المحافظات لتسهيل وصول العامل إليها لتقديم الطلبات دون أي تكلفة أو عناء، ولتخفيف الضغط على مكاتب العمل .

وذكر أنه تم تقسيم الأحرف على ثلاثة أسابيع للتخفيف من معاناة العمال في الأسبوع الأول من حرف (أ) إلى الحرف (ظ)، والأسبوع الثاني من حرف (ع) إلى الحرف (ي)، وخلال الأسبوع الثالث يتم استقبال المتأخرين .