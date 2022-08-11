لأول مرة.. الـ"فيفا" ينصف الفلسطينيين… وهذا ما حدث…!!؟

في خطوة تعد الأولى من نوعها، أقدم "الفيفا" على قرار جريء، سبب موجة عارمة من الغضب في "إسرائيل".

وأدرج موقع الفيفا الدولي "إسرائيل" تحت مسمى الأراضي الفلسطينية المحتلة، في قائمة دول الشرق الأوسط وآسيا، على الصفحة المُخصصة لبيع باقات السفر إلى قطر، لحضور فعاليات كأس العالم 2022، المقرر انطلاقها في الدوحة قريباً.

وأظهر الموقع عدم وجود "إسرائيل" على قائمة الفيفا لبيع باقات الحضور، غير أن القائمة تشمل الأراضي الفلسطينية المُحتلة فقط

وقالت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية، إن الفيفا منح حقوق البيع الحصرية، لتقديم باقات وحزم اختيارية لحضور فعاليات كأس العالم لوكيل قطري.

ووضعت "إسرائيل" تحت مسمى الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأنه في حال رغبة "الإسرائيليين" المشاركة بكأس العالم؛ يمكنهم ذلك من خلال الحصول على تذاكر عبر وكيل قطر في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي يائير لابيد، قد أعلن في يونيو الماضي عندما شغل منصب وزير الخارجية في الحكومة السابقة، أن المستوطنين "الإسرائيليين" سيكونون قادرين على حضور كأس العالم المقامة في قطر نوفمبر المقبل، بعد شهور من المحادثات مع الفيفا.

وتسببت خطوة الفيفا في حالة من الغضب "الإسرائيلي"، بحسب ما أوضحت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية، مشيرة إلى أن رجال الأعمال "الإسرائيليين"؛ وجهوا العديد من المطالب للحكومة، لإدراج مسمى "إسرائيل" بدلا من الأراضي الفلسطينية المحتلة.