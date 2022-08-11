شاهد الأهداف.. الريال بطلاً للسوبر الأوروبي على حساب فرانكفورت

توج فريق ريال مدريد الإسباني "الملكي" بلقب كأس السوبر الأوروبي لكرة القدم، بعد فوزه على أينتراخت فرانكفورت الألماني بهدفين دون رد في مباراة جمعتهما مساء أمس الأربعاء في ملعب "أولمبيك ستاديون" بالعاصمة الفنلندية هلسنكي.

وأحرز النمساوي دافيد ألابا هدف الريال الأول في الدقيقة 38، بعدما هيأ له البرازيلي كاسيمرو كرة على طبق من ذهب داخل منطقة الجزاء.

وأضاف المهاجم الدولي الفرنسي كريم بنزيما الهدف الثاني بالدقيقة 65، من تسديدة بيمناه من داخل منطقة الجزاء لم يحسن حارس مرمى آينتراخت التعامل معها.

وتعتبر هذه المرة الخامسة التي يتوج فيها الريال بلقب السوبر الأوروبي، علمًا بأن مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي أصبح أكثر مدرباً يحصد اللقب القاري برصيد أربعة ألقاب، بعد تتويجه مع ميلان الإيطالي عامي 2003، و2007، ومع ريال مدريد عام 2014، ونسخة هذا العام.

