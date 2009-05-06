أسرى نفحة يستنكرون محاولة فرض الزي البرتقالي عليهم

فلسطين اليوم-وكالات

قال أسرى سجن نفحة إن إدارة السجون تحاول فرض الزى البرتقالي عليهم، وإرغامهم على ارتداءه.

وبينت جمعية الأسرى والمحررين 'حسام' أنها تلقت رسالة من الأسرى أوضحوا فيها أنه تم بالفعل الشروع بفرض هذا الزي في سجن رامون، ويتعرض الأسرى في السجن إلى عدة إجراءات عقابية جراء رفضهم له، مثل منع الزيارة والكنتين

وأوضح الأسرى في رسالتهم أن سياسة سحب الانجازات طالت كافة الجوانب مثل إيقاف سياسة التفتيش العاري وفق ما تم الاتفاق عليه مع إدارة السجون، وسحب قناة الجزيرة الإخبارية، ورفض السماح لأسرى غزة بالاتصال الهاتفي وعشرات الإجراءات المتخذة بحقهم والتي يمكن اعتبارها خطوة أولى تنذر بما هو قادم.

وأكدوا أن المرحلة القادمة ستكون خطيرة ويحتاج الأسرى خلالها إلى مساندة ودعم واسعيين.