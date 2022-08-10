سعر الذهب في مصر بكم النهارده اليوم الخميس 11-8-2022 عيار 21 و18 للبيع والشراء بالمصنعية ، ويبحث الملايين من الأشخاص في جميع محافظات جمهورية مصر العربية في الوصول إلى سعر الذهب في مصر بجميع عياراته وهذا الامر دفع فريق فلسطين اليوم إلى الحرص الكبير في متابعة الامر ووضع تلك الأسعار في هذه المقالة ، ونشير إلى أن أسعار الذهب شهد امس تراجعا في الظهيرة وعاود الارتفاع منتصف النهار وتراجعت أسعار جميع الأعيرة وتراوح هذا التراجع بين 4 جنيهات و5.75 جنيه في سعر الجرام وعن التفاصيل الجديدة التي توصلكم إلى فهي على النحو التالي:

سعر الذهب في مصر بكم النهارده اليوم الخميس 11-8-2022

بالمقابل وصل متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية على النحو التالي:

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24 بيع 1,193 شراء 1,200

عيار 22 بيع 1,094 شراء 1,100

عيار 21 بيع 1,044 شراء 1,050

عيار 18 بيع 895 شراء 900

عيار 14 بيع 696 شراء 700

عيار 12 بيع 597 شراء 600

الاونصة بيع 37,107 شراء 37,320

الجنيه الذهب بيع 8,352 شراء 8,400

الكيلو بيع 1,193,143 شراء 1,200,000



سعر الذهب اليوم في مصر عيار 21

ووصل متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري على النحو التالي:

الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 1,102 جنيه $57.61

سعر الذهب عيار 22 1,010 جنيه $52.81

اسعار الذهب عيار 21 964.41 جنيه $50.41

اسعار الذهب عيار 18 826.63 جنيه $43.21

سعر الذهب عيار 14 642.93 جنيه $33.61

سعر الذهب عيار 12 551.08 جنيه $28.81

سعر الذهب عيار 9 413.31 جنيه $21.60

اسعار أوقية الذهب 34,277 جنيه $1,792

اسعار جنيه الذهب 7,715 جنيه $403.29

اسعار كيلو الذهب 1,102,157 جنيه $57,611





بكم سعر الذهب النهارده في مصر عيار 18

في حين وصل متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى على النحو التالي:

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

9 أغسطس 1,106 968.17 829.85 645.43 553.22

8 أغسطس 1,103 965.48 827.55 643.64 551.69

7 أغسطس 1,093 956.43 819.79 637.61 546.52

6 أغسطس 1,092 955.63 819.10 637.07 546.06

5 أغسطس 1,092 955.25 818.78 636.82 545.85

4 أغسطس 1,103 965.37 827.45 643.57 551.63

3 أغسطس 1,084 948.64 813.12 632.42 542.07

2 أغسطس 1,079 943.98 809.12 629.31 539.40

1 أغسطس 1,082 946.34 811.14 630.88 540.75

31 يوليو 1,076 941.34 806.86 627.55 537.89





وفي نهاية المقالة حول سعر الذهب في مصر بكم النهارده اليوم الخميس 11-8-2022 عيار 21 و18 للبيع والشراء بالمصنعية نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .