أسعار الذهب في الأردن اليوم الخميس 11 أغسطس 2022، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، التفاصيل الكاملة، عن سعر الذهب بالاردن، والذي ارتفع في تعاملات اليوم الخميس، كما لاحظنا وجود اهتمام كبير لدى المواطنين في الاردن بأسعار الذهب في الاردن ، خاصة رجال الأعمال والتجار وأصحاب محلات الصاغة، لذلك قرر فريقنا أن يقدم لكم أسعار الذهب في الأردن اليوم الخميس 11 أغسطس 2022.

أسعار الذهب في الأردن اليوم الخميس 11 أغسطس 2022

سعر جرام الذهب عيار 24 في الاردن

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في الأردن خلال تعاملات اليوم 40.96 دينار (57.15 دولار)، بحسب منصة "gold-price-today" لرصد أسعار الذهب.

سعر جرام الذهب عيار 18 في الاردن

وسجل جرام الذهب عيار 18 اليوم في الأردن مستوى 30.72 دينار (42.86 دولار).

سعر جرام الذهب عيار 14 في الاردن

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 23.90 دينار (33.77 دولار)، وسعر جرام الذهب عيار 12 سجل نحو 20.48 دينار (28.58 دولار).

سعر الذهب عيار 21 اليوم في الأردن

بلغ جرام الذهب عيار 21 اليوم في الأردن (الأكثر تداولا بالأسواق) 35.84 دينار (50.01 دولار).

سعر الأوقية الذهب في الاردن اليوم الخميس

وسجل سعر الأوقية (الأونصة) اليوم في الأردن نحو 1274 دينارا (1777 دولارا)، وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في الأردن (8 جرامات من عيار 21) نحو 286.66 دينار (400.07 دولار).