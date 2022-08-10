سعر الدولار في سوريا اليوم الخميس 10 أغسطس 2022- سعر العملات مقابل الليرة السورية

سعر الدولار في سوريا اليوم الخميس 10 أغسطس 2022، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، التفاصيل الكاملة، عن سعر الدولار بسوريا، والذي استقر في تعاملات اليوم الخميس، كما لاحظنا وجود اهتمام كبير لدى المواطنين في سوريا بأسعار صرف الدولار مقابل الليرة السورية، خاصة رجال الأعمال والتجار وأصحاب محلات الصاغة، لذلك قرر فريقنا أن يقدم لكم سعر الدولار في سوريا اليوم الخميس 10 أغسطس 2022.

سعر الدولار في سوريا اليوم الخميس

ظل سعر الدولار اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عند 4230 ليرة للشراء، و4270 ليرة للبيع.

سعر اليورو اليوم في سوريا اليوم الخميس

فيما سجل سعر اليورو اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 4314 ليرة للشراء، و4360 ليرة للبيع. مقابل 4309 ليرات للشراء، و4354 ليرة للبيع، أمس.

سعر الجنيه الاسترليني في سوريا اليوم الخميس

وتراجع سعر الجنيه الإسترليني اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلى 5102 ليرة للشراء، و5161 ليرة للبيع، مقابل 5095 ليرة للشراء، و5154 ليرة للبيع، أمس.

سعر الريال السعودي في سوريا اليوم الخميس

وظل سعر الريال السعودي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عند 1123 ليرة للشراء، و1137 ليرة للبيع.

كما بقي سعر الدرهم الإماراتي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية (السوداء) عند نحو 1149 ليرة للشراء، و1163 ليرة للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 13780 ليرة للشراء، و13936 ليرة للبيع، مقابل 13776 ليرة للشراء، و13931 ليرة للبيع، أمس.