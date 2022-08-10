سعر الذهب في سوريا عيار 21 و18 اليوم الخميس الموافق 11-8-2022 للبيع والشراء ، ولقد لاحظ فريق فلسطين اليوم الاخبارية في صبيحة هذا اليوم عمليات بحث واسعة جدًا عن سعر الذهب اليوم في سوريا عبر الانترنت لا سيما على جوجل حيث يريد الجميع التعرف على تلك الأسعار وهو ما ستجدونه في هذه المقالة التي جاءت بسبب الاهتمام الكبير من مئات الأشخاص في الوصول إليه وعن التفاصيل فهي على النحو التالي:

سعر الذهب اليوم في سوريا عيار 21

جاء متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في سوريا بدون مصنعية على النحو التالي:

الوحدة سعر الذهب بالليرة السورية

عيار 24 بيع 238,857 شراء 238,286

عيار 22 بيع 218,952 شراء 218,429

عيار 21 بيع 209,000 شراء 208,500

عيار 18 بيع 179,143 شراء 178,714

عيار 14 بيع 139,333 شراء 139,000

عيار 12 بيع 119,429 شراء 119,143

الاونصة بيع 7,428,457 شراء 7,410,686

الجنيه الذهب بيع 1,672,000 شراء 1,668,000

الكيلو بيع 238,857,143 شراء 238,285,714

سعر الذهب في سوريا اليوم عيار 18

بالمقابل وصل متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في سوريا بالليرة السورية على النحو التالي:

الوحدة ليرة سورية دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 144,749 ليرة $57.61

سعر الذهب عيار 22 132,688 ليرة $52.81

اسعار الذهب عيار 21 126,659 ليرة $50.41

اسعار الذهب عيار 18 108,564 ليرة $43.21

سعر الذهب عيار 14 84,437 ليرة $33.61

سعر الذهب عيار 12 72,375 ليرة $28.81

اسعار أوقية الذهب 4,501,699 ليرة $1,792

اسعار جنيه الذهب 1,013,269 ليرة $403.29

اسعار كيلو الذهب 144,749,164 ليرة $

سعر الذهب في سوريا للبيع والشراء

سعر الذهب في سوريا اليوم الخميس

في حين وصل متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في سوريا بعملة ليرة سورية على النحو التالي:

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

9 أغسطس 145,056 126,927 108,794 84,617 72,528

8 أغسطس 144,588 126,517 108,442 84,343 72,294

7 أغسطس 143,594 125,648 107,697 83,764 71,797

6 أغسطس 143,594 125,648 107,697 83,764 71,797

5 أغسطس 143,465 125,535 107,600 83,688 71,732

4 أغسطس 145,000 126,878 108,751 84,584 72,500

3 أغسطس 142,762 124,920 107,073 83,278 71,381

2 أغسطس 142,422 124,623 106,819 83,080 71,211

1 أغسطس 143,198 125,301 107,400 83,533 71,599

31 يوليو 142,794 124,948 107,097 83,297 71,397



وفي نهاية المقالة التي تحدثنا بها حول سعر الذهب في سوريا عيار 21 و18 اليوم الخميس الموافق 11-8-2022 للبيع والشراء نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .