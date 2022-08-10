سعر الذهب في سوريا عيار 21 و18 اليوم الخميس الموافق 11-8-2022 للبيع والشراء

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 11:25 م
10 اغسطس 2022
سعر الذهب في سوريا عيار 21 و18 اليوم الخميس الموافق 11-8-2022 للبيع والشراء
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سعر الذهب في سوريا عيار 21 و18 اليوم الخميس الموافق 11-8-2022 للبيع والشراء ، ولقد لاحظ فريق فلسطين اليوم الاخبارية في صبيحة هذا اليوم عمليات بحث واسعة جدًا عن سعر الذهب اليوم في سوريا عبر الانترنت لا سيما على جوجل حيث يريد الجميع التعرف على تلك الأسعار وهو ما ستجدونه في هذه المقالة التي جاءت بسبب الاهتمام الكبير من مئات الأشخاص في الوصول إليه وعن التفاصيل فهي على النحو التالي:

سعر الذهب اليوم في سوريا عيار 21

جاء متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في سوريا بدون مصنعية على النحو التالي:

الوحدة  سعر الذهب بالليرة السورية

عيار 24       بيع 238,857 شراء 238,286

عيار 22       بيع 218,952 شراء 218,429

عيار 21       بيع 209,000 شراء 208,500

عيار 18       بيع 179,143 شراء 178,714

عيار 14       بيع 139,333 شراء 139,000

عيار 12       بيع 119,429 شراء 119,143

الاونصة        بيع 7,428,457 شراء 7,410,686

الجنيه الذهب   بيع 1,672,000 شراء 1,668,000

الكيلو   بيع 238,857,143 شراء 238,285,714

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سعر الذهب في سوريا اليوم عيار 18

بالمقابل وصل متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في سوريا بالليرة السورية على النحو التالي:

الوحدة  ليرة سورية      دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 144,749 ليرة $57.61

سعر الذهب عيار 22  132,688 ليرة $52.81

اسعار الذهب عيار 21 126,659 ليرة $50.41

اسعار الذهب عيار 18 108,564 ليرة $43.21

سعر الذهب عيار 14  84,437 ليرة   $33.61

سعر الذهب عيار 12  72,375 ليرة   $28.81

اسعار أوقية الذهب     4,501,699 ليرة       $1,792

اسعار جنيه الذهب      1,013,269 ليرة       $403.29

اسعار كيلو الذهب      144,749,164 ليرة    $

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سعر الذهب في سوريا للبيع والشراء

سعر الذهب في سوريا اليوم الخميس

في حين وصل متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في سوريا بعملة ليرة سورية على النحو التالي:

اليوم    عيار 24       عيار 21       عيار 18       عيار 14       عيار 12

9 أغسطس     145,056     126,927     108,794     84,617       72,528

8 أغسطس     144,588     126,517     108,442     84,343       72,294

7 أغسطس     143,594     125,648     107,697     83,764       71,797

6 أغسطس     143,594     125,648     107,697     83,764       71,797

5 أغسطس     143,465     125,535     107,600     83,688       71,732

4 أغسطس     145,000     126,878     108,751     84,584       72,500

3 أغسطس     142,762     124,920     107,073     83,278       71,381

2 أغسطس     142,422     124,623     106,819     83,080       71,211

1 أغسطس     143,198     125,301     107,400     83,533       71,599

31 يوليو       142,794     124,948     107,097     83,297       71,397

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وفي نهاية المقالة التي تحدثنا بها حول سعر الذهب في سوريا عيار 21 و18 اليوم الخميس الموافق 11-8-2022 للبيع والشراء نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .

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