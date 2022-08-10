وقفة احتجاجية في اللد تطالب بمحاسبة قتلة الشهيد موسى حسونة

شارك العشرات، مساء اليوم الأربعاء، في وقفة احتجاجية في مدينة اللد، وذلك للمطالبة بمحاسبة قَتلة الشهيد موسى حسونة (31 عامًا)، ابن المدينة الذي استشهد جرّاء إصابته برصاص مستوطن، خلال أحداث أيار/ مايو عام 2021.

ورفع المشاركون في الوقفة، لافتات كُتِبت عليها شعارات تطالب بمحاسبة القتلة، من قبيل؛ "لن نستسلم"، و"نتذكر موسى"، و"ظلام السجن حتمًا سيزول الحرية للأسرى والأسيرات"، و"كل السلاح معهم بس الحق والمفتاح معنا".

كما رُفعت صور الشهيد حسونة، في حين رفعت طفلة الشهيد حسونة صورته، التي كُتب عليها: "يا أغلى وأحن أب بالعالم".

وبرزَت خلال الوقفة، مشاركة عائلة الشهيد، بالإضافة إلى اللجنة الشعبية في اللد، ونشطاء من المدينة وخارجها. وتأتي هذه الوقفة ضمن سلسلة من الوقفات التي تنظَّم كل شهر، وذلك للضغط من أجل محاسبة قتلة الشهيد حسونة، الذين لم يحاسبوا بعد.