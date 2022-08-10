توضيح بشأن "مادة الخنافس" الموجودة بعصير "تانج" بعد رفضه في ليبيا

قال رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء في مصر حسين منصور، إن شحنة عصير التانج التي رفضتها دولة ليبيا بسبب مادة الـE120 ليس لها أضرار صحية ولا مبرر لرفضها.

وأوضح أن مادة E120 المستخدمة في عصير التانج هي مادة طبيعية تستخرج من حشرة الكوشينيل ومسموح بها، وفقا لهيئة الدستور الغذائي العالمي الكودكس.

وأضاف منصور أن الحكومة الليبية خالفت النظم العالمية المتبعة وهى عدم إخطارنا رسميا بالتشريع الذي يجرم استخدام هذه المادة E120، كما أنها لم تخاطبنا رسميا حتى الآن بشأن هذه الشحنة وأن العلاقة بين الدول لا يجب أن تدار هكذا.

وأوضح رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، أن هذه المادة طبيعية وغير ضارة ولو أن الحكومة الليبية معترضة كان يجب عليها أن تخطرنا رسميا بالسبب العلمي لرفض شحنة عصير التانج ولا يوجد.

وكان مركز الرقابة على الأغذية والأدوية في ليبيا، أعلن رفضه لشحنة من عصير تانج المصري.

وأوضح مركز الرقابة الليبي، من خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه تم رفض شحنة مسحوق شراب صناعي سريع التحضير بنكهة البرتقال 25 جراما، والعلامة التجارية: TANG.

وأكد مركز الرقابة على الأغذية الليبي، أن الكمية التي تم رفضها تبلغ نحو 600 صندوق، وتتبع للشركة المصنعة، شركة موندليز ايجبت فددز.

وأوضح مركز الرقابة الليبي، أن الشحنة المرفوضة تاريخ إنتاجها 24/03/2022، ونقطة وصولها، في منفذ امساعد البري.

أما عن سبب الرفض، لفت مركز الرقابة الليبي إلى أن العينة مخالفة للموصفات الليبية لوجود لون E120.

وكان أشرف حامد نائب رئيس شعبة المواد الغذائية في غرفة القاهرة التجارية، قد طالب بسحب منتجات تانج حال التأكد من احتواء عصائر الشركة على مواد مستخرجة من الخنافس.

وقال نائب رئيس شعبة المواد الغذائية في غرفة القاهرة التجارية، في تصريح خاص لـ القاهرة 24، إن الجهات الرقابية ستقوم بدورها في التأكد من صحة المواد المدخلة في تصنيع منتجات تانج.

وأضاف حامد، أن هيئة سلامة الغذاء ستقوم بفحص عينات من منتجات تانج وستقوم بالتواصل مع الغرف التجارية عند التأكد ما ذكر عن احتواء عصائر تانج على مواد مستخرجة من حشرة، معقبًا: سنقوم بدورنا الأساسي في التنبيه على جميع تجار الجملة والتجزئة في جميع أنحاء الجمهورية بسحب المنتجات فورًا عند التأكد من حقيقة الأمر.

جدير بالذكر أن حشرة Cochineal يتم استعمالها في صناعة الكثير من الأطعمة، حيث يتم استخراج الصباغ القرمزي من أنثى الدودة القرمزية التي تستعمل لتصنيع الصبغة الحمراء والبرتقالية، كما يعد جزءا مهما من مكونات المعلبات والعصائر وحلويات الأطفال وبعض المأكولات السريعة.