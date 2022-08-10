غدا.. جلسة محاكمة "إسرائيلية" لصاحب أطول فترة اعتقال بتاريخ الحركة الأسيرة

قال نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الأربعاء، إن جلسة محاكمة جديدة ستعقد، يوم غد الخميس، للأسير نائل البرغوثي (64 عامًا).

ويعد الأسير البرغوثي، صاحب أطول فترة اعتقال في تاريخ الحركة الأسيرة، إذ وصل مجموع سنوات اعتقاله إلى ما يزيد على 42 عامًا، منها 34 عامًا متواصلة.

وأوضح نادي الأسير، في بيان صحفي، أن جلسة المحاكمة "ستعقد في محكمة عوفر العسكرية، في الساعة 9:30 صباحًا (6:30 بتوقيت غرينتش)".

وأضاف أن "ما تسمى بـ(لجنة الاعتراضات العسكرية) ستنظر في ملف البرغوثي مجددًا"، مشيرًا إلى أن اللجنة "شُكّلت للنظر في قضية محرري صفقة التبادل الأخيرة (صفقة وفاء الأحرار 2011)، المُعاد اعتقالهم".

وتابع أن اللجنة ذاتها "هي التي حكمت على الأسير البرغوثي، عقب اعتقاله مجددًا عام 2014 بالسجن 30 شهرًا، وهي كذلك التي أصدرت قرار إعادة الحكم المؤبد بحقه على خلفية ادعائها وجود (ملف سري) عام 2017".

وكانت ما تسمى بـ"المحكمة العليا" الإسرائيلية أصدرت قرارًا، في 10 أيار/ مايو 2022، أحالت بموجبه قضية الأسير البرغوثي مجددًا لـ"لجنة الاعتراضات العسكرية"، التي ستنظر في القضية غدًا.

يذكر أن المحكمة العليا للاحتلال "أقرت سابقًا بضعف الادعاءات التي قدمتها نيابة الاحتلال في الجلسة التي عقدت في أيار الماضي" وفق بيان نادي الأسير.

والأسير نائل البرغوثي (64 عامًا)، من بلدة كوبر شمال غربي رام الله، اعتقله الاحتلال لأول مرة عام 1978 وحكم عليه بالسجن المؤبّد، و18 عامًا.

وأفرج عن البرغوثي في صفقة "وفاء الأحرار" عام 2011، ليرى النور لمدة لم تزد عن 32 شهرًا، ثمّ أعاد الاحتلال اعتقاله في حزيران/يونيو عام 2014.

ومن الجدير ذكره أن الأسير البرغوثي فقد غالبية أفراد عائلته خلال سنوات اعتقاله، وكان آخرهم شقيقه عمر البرغوثي.