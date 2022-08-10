سعر الذهب في لبنان عيار 21 و18 للبيع والشراء اليوم الخميس 11-8-2022

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:43 م
10 اغسطس 2022
سعر الذهب في لبنان عيار 21 و18 للبيع والشراء اليوم الخميس 11-8-2022
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سعر الذهب في لبنان عيار 21 و18 للبيع والشراء اليوم الخميس 11-8-2022 ، ويبحث مئات الالاف من الأشخاص في لبنان عن سعر الذهب في لبنان عبر الانترنت الامر الذي دفع فريق فلسطين اليوم الاخباري إلى كتابة هذه المقالة التي توضح لكم تفاصيل هذه  الأسعار في هذه السطور وهي تحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في لبنان في الأيام السابقة في السوق اللبناني. وهي على النحو التالي:

سعر الذهب في لبنان عيار 21 اليوم

جاء متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في لبنان بالليرة اللبنانية على النحو التالي:

الوحدة  ليرة لبنانية      دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 87,791 ليرة   $57.85

سعر الذهب عيار 22  80,475 ليرة   $53.03

اسعار الذهب عيار 21 76,819 ليرة   $50.62

اسعار الذهب عيار 18 65,844 ليرة   $43.39

سعر الذهب عيار 14  51,211 ليرة   $33.75

سعر الذهب عيار 12  43,895 ليرة   $28.93

اسعار أوقية الذهب     2,730,289 ليرة       $1,799

اسعار جنيه الذهب      614,549 ليرة $404.97

اسعار كيلو الذهب      87,790,652 ليرة     $57,852

سعر الذهب في لبنان اليوم الخميس

سعر الذهب اليوم في لبنان عيار 18

كما وجاء متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في لبنان بعملة ليرة لبنانية على النحو التالي:

اليوم    عيار 24       عيار 21       عيار 18       عيار 14       عيار 12

9 أغسطس     87,611       76,661       65,709       51,107       43,805

8 أغسطس     87,793       76,821       65,846       51,213       43,897

7 أغسطس     86,870       76,013       65,154       50,675       43,435

6 أغسطس     86,870       76,013       65,154       50,675       43,435

5 أغسطس     86,620       75,795       64,966       50,529       43,310

4 أغسطس     86,720       75,882       65,041       50,587       43,360

3 أغسطس     86,151       75,384       64,614       50,255       43,075

2 أغسطس     86,048       75,294       64,537       50,195       43,024

1 أغسطس     86,459       75,654       64,845       50,435       43,230

31 يوليو       86,272       75,490       64,705       50,326       43,136

وفي نهاية المقالة التي وضحنا لكم حول سعر الذهب في لبنان عيار 21 و18 للبيع والشراء اليوم الخميس 11-8-2022 نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .

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