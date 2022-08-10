سعر الذهب في لبنان عيار 21 و18 للبيع والشراء اليوم الخميس 11-8-2022 ، ويبحث مئات الالاف من الأشخاص في لبنان عن سعر الذهب في لبنان عبر الانترنت الامر الذي دفع فريق فلسطين اليوم الاخباري إلى كتابة هذه المقالة التي توضح لكم تفاصيل هذه الأسعار في هذه السطور وهي تحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في لبنان في الأيام السابقة في السوق اللبناني. وهي على النحو التالي:

سعر الذهب في لبنان عيار 21 اليوم

جاء متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في لبنان بالليرة اللبنانية على النحو التالي:

الوحدة ليرة لبنانية دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 87,791 ليرة $57.85

سعر الذهب عيار 22 80,475 ليرة $53.03

اسعار الذهب عيار 21 76,819 ليرة $50.62

اسعار الذهب عيار 18 65,844 ليرة $43.39

سعر الذهب عيار 14 51,211 ليرة $33.75

سعر الذهب عيار 12 43,895 ليرة $28.93

اسعار أوقية الذهب 2,730,289 ليرة $1,799

اسعار جنيه الذهب 614,549 ليرة $404.97

اسعار كيلو الذهب 87,790,652 ليرة $57,852

سعر الذهب في لبنان اليوم الخميس

سعر الذهب اليوم في لبنان عيار 18

كما وجاء متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في لبنان بعملة ليرة لبنانية على النحو التالي:

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

9 أغسطس 87,611 76,661 65,709 51,107 43,805

8 أغسطس 87,793 76,821 65,846 51,213 43,897

7 أغسطس 86,870 76,013 65,154 50,675 43,435

6 أغسطس 86,870 76,013 65,154 50,675 43,435

5 أغسطس 86,620 75,795 64,966 50,529 43,310

4 أغسطس 86,720 75,882 65,041 50,587 43,360

3 أغسطس 86,151 75,384 64,614 50,255 43,075

2 أغسطس 86,048 75,294 64,537 50,195 43,024

1 أغسطس 86,459 75,654 64,845 50,435 43,230

31 يوليو 86,272 75,490 64,705 50,326 43,136

وفي نهاية المقالة التي وضحنا لكم حول سعر الذهب في لبنان عيار 21 و18 للبيع والشراء اليوم الخميس 11-8-2022 نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .