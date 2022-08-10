استئناف ضح النفط الروسي باتجاه هنغاريا وسلوفاكيا

استأنفت شركة ترانسنفت الروسي، اليوم، ضخ النفط عبر الفرع الجنوبي من خط أنابيب دروجبا باتجاه هنغاريا وسلوفاكيا، حسبما صرح مستشار رئيس الشركة إيغور ديمين لوكالة ريا نوفوست.

وقال ديمين إن "المضخات تعمل، وتم تشغيلها في الساعة 16:00 ، ووصلت إلى وضع الضغط التشغيلي اللازم في غضون 15 دقيقة".

أكدت ترانس نفط في اليوم السابق أن شركة اوكرترانسنافتا في 4 أغسطس أوقفت ضخ النفط من روسيا عبر الفرع الجنوبي من خط أنابيب دروزبا إلى هنغاريا وجمهورية التشيك وسلوفاكيا ، لان الجانب الروسي لا يمكنه سداد مدفوعات عبور النفط بسبب العقوبات الأوروبية.