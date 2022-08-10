تردد قناة أون تايم سبورت عرب سات ونايل سات لنقل مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي، يبحث الناس عن حاليا عن تردد قناة أون تايم سبورت المصرية، وهي التي تبث مباريات الدوري المصري الممتاز، فإنه من المقرر أن تنطلق المباراة مساء اليوم الأربعاء 10 أغسطس 2022، لهذا يبحث الناس عن تردد القنوات الرياضية الناقلة لهذه المباراة، على الأقمار الاصطناعية نايل سات وعرب سات، لهذا يبحث عشاق كرة القدم حالية عن تردد هذه القناة التي من المقرر أن تبث كل أحداث مباريات الدوري المصري الممتاز، لاسيما مباراة الأهلي والمصري البوسعيدي.

تردد قناة أون تايم سبورت الجديد 2022 عرب سات

ويبحث عشاق كرة القدم حول العالم عن، تردد قناة أون تايم سبورت عرب سات ونايل سات لنقل مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي، لاسيما وإنها تنقل مباريات كرة القدم، خاصة مباراة الأهلي والزمالك في الكلاسيكو المصري، لذلك يزيد البحث عن ترددها وهو ما نرفقه لكم في وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، منذ أن لاحظا زيادة في البحث عنها، تردد قناة أون تايم سبورت الجديد 2022 عرب سات، حتى يستطيع عشاق كرة القدم مشاهدة هذه المباراة المهمة في هذه المرحلة من الدوري المصري الممتاز.

المباراة القادمة



الأهلي ⌛ المصري

الدوري العام

الاربعاء القادم

10/08/2022

ملعب برج العرب

اون تايم سبورت



الساعه التاسعه مساء



انصرنا يا الله 🤲🤲 pic.twitter.com/IJN7w9Gobh — Mohamed toony (@Mohamedtoony11) August 9, 2022

تردد قناة أون تايم سبورت الفضائية الجديد

وبعد أن لاحظنا أن الزيادة في البحث عن، تردد قناة أون تايم سبورت الفضائية الجديد، بشكل كبير هذه الأيام، بحيث يتم إعادة ضبط القناة على التلفزيون مرة أخرى ويتم بث القناة وتشغيلها، حتى يتمكن الكثير من الأشخاص من متابعة أهم مباراة ينتظرها الشعب المصري، وهي مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي اليوم وسنعرض التردد الجديد لهذا لقناة أون تايم سبورت، أون تايم سبورت 2، وهي المباراة التالية التي ستقام على قناة أون تايم سبورت:

التردد الجديد للقناه هو: 11681.

القمر الصناعي للقناة هو: نايل سات.

معامل الترميز للقناة هو: 27500.

معدل الاستقطاب هو: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ هو: ⅚.

مراسل أون تايم سبورت قبل المباراة : مدرب المقاصة يهمه أن لو حتي خسر النهاردة ميخسرش بنتيجة كبيرة 🤣🤣 — 🏹🇦🇹أبو آدم 🇦🇹🏹 (@zamaleksun) August 9, 2022

ما هو تردد قناة أون تايم سبورت الجديد لنقل مباراة الأهلي

ويزيد البحث في هذه الساعات عن، تردد قناة أون تايم سبورت عرب سات ونايل سات لنقل مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي، لأنها من أهم القنوات الرياضية على مستوى الوطن العربي، كما إن هناك الملايين من الناس الذين يرغبون بضبط تردد قناة أون تايم سبورت كونها تنقل مباريات كرة القدم في الدوريات العربية والمصرية بشكل خاص، لهذا أرفقنا لكم الإجابة عن سؤال، ما هو تردد قناة أون تايم سبورت الجديد لنقل مباراة الأهلي، لكي تشاهدوا المباريات بشكل جميل وممتع.