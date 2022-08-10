التشكيل المتوقع والقناة الناقلة لمباراة الأهلي والمصري البورسعيدي اليوم الأربعاء 10 أغسطس 2022، لم يتبقى على انطلاق مباراة الأهلي المصري ضد المصري البورسعيدي سوى ساعات معدودة، إذ إنه في هذه الأثناء يبحث عشاق وجماهير الكرة المصرية عن موعد والتشكيل المتوقع والقناة الناقلة لمباراة الأهلي ضد المصري البورسعيدي، والتي من المقرر أن تنطلق الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة العاشرة بتوقيت مكة والقدس، مساء اليوم الأربعاء 10 أغسطس 2022 على استاد برج العرب ضمن الجولة 30 من الدوري المصري الممتاز، والتي من المقرر أن ان تكون مباراة أشبه بموقعة كروية، كون الأهلي يحرص على اللحاق بناديي الزمالك بيراميدز المتصدر والوصيف على الترتيب.

مشاهدة مباراة الأهلي ضد المصري البورسعيدي بث مباشر

ويبحث عشاق النادي الأهلي والمصري البورسعيدي، في هذه الأثناء عن، التشكيل المتوقع والقناة الناقلة لمباراة الأهلي والمصري البورسعيدي اليوم الأربعاء 10 أغسطس 2022، لا سيما وإن ساعات قليلة تفصلنا عن خوض هذه المباراة المهمة في هذا الوقت الحساس من مسابقة الدوري المصري الممتاز، إذ يحرص كل فريق على الحاق الضرر بالفريق الآخر من حيث نتيجة المباراة، وكسب النقاط الثلاث، لذلك يحرص فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" على نشر لكم، مشاهدة مباراة الأهلي ضد المصري البورسعيدي بث مباشر، لتتمتعوا بمشاهدة المباراة بجودة عالية ودون تقطيع على البث.

تشكيل الأهلي أمام المصري البورسعيدي

ويبحث عشاق كرة القدم عن، تشكيل الأهلي أمام المصري البورسعيدي، وذلك في المباراة التي من المقرر أن تقام مساء اليوم الأربعاء على استاد برج العرب ضمن الجولة الثلاثين من مسابقة الدوري المصري الممتاز، إذ يغرب عشاق النادي الأهلي بمعرفة التشكيل الذي سيلعب ضد نظيره المصري البورسعيدي، ويشهد تشكيل الأهلي المتوقع قيادة أحمد سيد غريب لهجوم الأحمر أمام المصري، فيما يحرس العرين علي لطفي.

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبد المنعم، محمود متولي، محمد أشرف.

خط الوسط: رامي ربيعة، أليو ديانج، محمد محمود، زياد طارق، محمد فخري.

خط الهجوم: أحمد سيد غريب.

الأهلي ضد المصري البورسعيدي مباشر

ويبحث عشاق الأهلي في كل مكان عن، الأهلي ضد المصري البورسعيدي مباشر، كما إنهم يحثون عن، التشكيل المتوقع والقناة الناقلة لمباراة الأهلي والمصري البورسعيدي اليوم الأربعاء 10 أغسطس 2022، لا سيما وإن النادي الأهلي يحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 59 نقطة، ويحل المصري في المرتبة الحادية عشر بـ33 نقطة، لهذا فهم يتهيؤون لمشاهدة مباراة قوية بين الفريقين المصريين.