مهجة القدس: الأسير عواودة لايزال يقبع بسجن الرملة بوضع صحي سيء ولم يزره أحداً

أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والجرحى والأسرى، اليوم الأربعاء 10 أغسطس 2022، أن الأسير المضرب عن الطعام خليل محمد عواودة، ما زال يقبع في سجن عيادة الرملة بوضع صحي سيء للغاية.

وقالت المهجة في تصريح صحفي لها: "حتى اللحظة لم يتم نقل الأسير عواودة لمشفى مدني، ولم تتم زيارته من قبل مندوبي اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو الأمم المتحدة.

ويشار الى أن الجهاد الاسلامي اشترطت وفقاً لبنود وقف إطلاق النار، نقل الأسير خليل عواودة للمستشفى في ثاني أيام وقف إطلاق النار بين المقاومة في سرايا القدس والاحتلال "الاسرائيلي".