بالفيديو رجل يخاطر بنفسه ويفتح نافذة الحافلة لإطعام نمر

تجرأ سائق حافلة على إطعام نمر أثناء رحلته، عندما فتح النافذة وقدم الطعام بيده لذلك الحيوان المفترس.

وأظهر فيديو انتشر على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كيف توقف رجل يقود ما يشبه حافلة أو شاحنة صغيرة عندما اكتشف وجود نمر بالقرب منه، ليفتح النافذة ويمسك بيده "عصا لحم"، وهنا ما كان من النمر إلا أن قفز إلى نافذة الحافلة لالتقاط اللحم من العصا، ليغلق بعدها الرجل النافذة لينتهي هنا المقطع.

وقد تكون حيلة الرجل خاطئة بشكل فظيع إذا ما قفز النمر داخل الحافلة أو أمسك بذراعه، إذ اعتبر بعض المستخدمين أنه من الحماقة وعدم المسؤولية أن يفتح الرجل النافذة ويطعم النمر لأنه كان من الممكن أن يقتله بسهولة.

كما علق آخر بالقول: "كل شيء يبدو جيدا حتى تصبح غداءه"، وأضاف مستخدم آخر، "هذا ليس كافيا للنمر، لقد حان وقت أكلك"، ليشير الثالث: "آمل أن تعرف أن النمور يمكنها الدخول إلى المساحات الصغيرة في قفزة واحدة فقط".