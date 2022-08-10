بالصور "الرابطة الإسلامية" تستقبل وفداً من الهيئات الشبابية والأطر الطلابية بغزة

استقبلت الرابطة الإسلامية الإطار الطلابي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين وفداً من الهيئات الشبابية والأطر الطلابية في فصائل العمل الإسلامي والوطني لتهنئتها بالانتصار الذي سطرته حركة الجهاد الإسلامي في معركة "وحدة الساحات" ؛ وذلك ظهر اليوم في مكتبها بغزة.

ورحب الموجه العام للرابطة الإسلامية الأستاذ سامي البسيوني بالأطر الطلابية، مؤكداً أن هذا العدو لا يمكن أن يستفرد بأسرانا ولا يمكن للعدو أن يستفرد بالضفة الغربية، وتوجه بالتحية إلى كل الضاغطين على الزناد وكل من شارك بجانب مجاهدي سرايا القدس في معركة "وحدة الساحات".

وأكد رئيس دائرة الشباب في حركة حماس الدكتور رامي حسين بأننا شعبٌ واحد ومقاومة واحدة، والجولة الأخيرة كما كانت كل الجولات السابقة وسام فخر واعتزاز يعتز به الشعب الفلسطيني، هذه المعركة تسجل في سجل الفخر والاعتزاز لحركة الجهاد الإسلامي، ونحن نتحدث عن وحدة الساحات وأن فلسطين هي ساحة واحدة، ولوحة الجهاد التي رسمتها حركة الجهاد وهي تنتقل من مدينة إلى مدينة هي بشرة للنصر، ومن حق شعبنا أن يُقاتل في أي زمان وأي مكان وقتال هذا العدو واجب علينا.

فيما أثنت منسقة سكرتارية الأطر الطلابية الأستاذة براء الفار على صمود حركة الجهاد الإسلامي خلال معركة "وحدة الساحات"، مبينة أنها مثلت كل فلسطين في هذه المعركة، وسطرت أسمى معاني الصمود والمقاومة وزرعت فينا حب فلسطين والمقاومة والاستمرار في الدفاع عن راية فلسطين ومقدساتها.

وأفاد منسق كتلة الوحدة الطلابية الأستاذ موسى السعود أن المعركة الأخيرة كانت تمثل وحدة العمل المقاوم ,وتقدم بأحر التعازي والمواساة من رفاق الدرب في الرابطة الإسلامية لاستشهاد عدد من قيادة حركة الجهاد الإسلامي خلال العدوان.

وعبّرْ منسق جبهة العمل الطلابي التقدمي الأستاذ أدهم بارود عن اعتزازه بمعركة "وحدة الساحات", وأفاد بأننا سنكون جميعاً متحدين في مواجهة الاحتلال الذي أجرم في حق شعبنا، وكانت المعركة الأخيرة تمثل وحدة في الفصائل والعمل المقاوم.



















