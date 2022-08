التشكيل المتوقع والقنوات الناقلة ومعلق الرياضي لمباراة نهائي السوبر الأوروبي بين ريال مدريد وفرانكفورت، ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق مباراة نهائي السوبر الأوروبي بين ريال مدريد و آينتراخت فرانكفورت، والتي من المقرر أن تنطلق الساعة العاشرة بتوقيت مكة والقدس والتاسعة بتوقيت القاهرة من مساء اليوم الأربعاء 10 أغسطس 2022، حيث يسعى نادي ريال مدريد لخوض المباراة بكل نجومه وطاقتهم، كونه يريد حصد لقب هذه البطولة المهمة، حتى يعادل نادي برشلونة وايسي ميلان، لهذا تعد هذه المباراة من أهم المباريات التي تلعب ضمن الموسم الجديد، لأن أي خطأ فيه فإن الخسارة تكون كأٍ بطولة، وليس نقاط كمسابقة الدوري الإسباني أو غيره من الدوريات الأخرى.

ويبحث عشاق النادي الملكي عن، التشكيل المتوقع والقنوات الناقلة ومعلق الرياضي لمباراة نهائي السوبر الأوروبي بين ريال مدريد وفرانكفورت، لأنهم يرغبون برؤية فريقهم المفضل يفوز بلقب قاري آخر، بعد أن فاز بلقب الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا هذا الموسم، لهذا يرفق لكم فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، التشكيلة المتوقعة لمباراة ريال مدريد وفرانكفورت اليوم، لأن الملايين من عشاق النادي الملكي يرغب بمعرفة والاطلاع على تشكيلة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، لخوض هذا النهائي المهم.

ويبحث الملايين من عشاق كرة القدم حول العالم عن، الريال ضد فرانكفورت اليوم الأربعاء، وذلك لمشاهدة هذه المباراة ضد بطل الدوري الأوروبي، إذ إن توج ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا 14 مرة، بجانب لقبين في كأس الاتحاد الأوروبي (الدوري الأوروبي حاليا) و4 ألقاب في كأس السوبر الأوروبي، كما وفاز الملكي بلقب كأس العالم للأندية 4 مرات، بالإضافة إلى 3 ألقاب في كأس إنتركونتيننتال، بما يصل بعدد ألقابه الإجمالية إلى 93 لقبا.

ويبحث الملايين من عشاق ريال مدريد عن، التشكيل المتوقع لريال مدريد في مباراة فرانكفورت، لأنها من أهم مباريات الموسم، كما إنها تقيم موسم ريال مدريد الجديد في خوض المنافسات ضد الفرق الأخرى سواء في الدوري المحلي أو في دوري أبطال أوروبا لاسيما بعد تعزيز الفرق الأخرى للعديد من النجوم كبرشلونة ومانشستر سيتي وبايرن ميونخ وليفربول، إذ من المتوقع أن يدخل المدير الفني لريال مدريد كارلو أنشيلوتي المباراة بالأسماء التالية:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: دانيال كارفاخال، إيدير ميليتاو، دافيد ألابا، فيرلاند ميندي.

خط الوسط: توني كروس، كاسيميرو، لوكا مودريتش.

خط الهجوم: فيدي فالفيردي، فينيسيوس جونيور، كريم بنزيما.

2014: Carlo Ancelotti with Real Madrid Captains - Iker Casillas & Sergio Ramos in The UCL Final Press Conference



2022: Carlo Ancelotti with Real Madrid Captains - Karim Benzema & Luka Modric in The UEFA SuperCup Press Conference



🤨🤍 pic.twitter.com/yUcNawu7ee